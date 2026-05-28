EE.UU. realiza otro ataque contra una lancha ligada al narcotráfico y mata a dos tripulantes

El ejército estadounidense atacó otra embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de dos hombres.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó en redes sociales un video que muestra una embarcación flotando antes de ser alcanzada por una explosión. En los últimos segundos del video se observa humo y fuego saliendo de la embarcación.

Un día antes, las fuerzas estadounidenses habían atacado una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental, causando la muerte de un hombre y dejando dos sobrevivientes. El Comando Sur informó que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes”.

La campaña del gobierno de Trump de destruir supuestas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas, incluyendo el Pacífico oriental y el Mar Caribe, se ha mantenido desde principios de septiembre y ha dejado al menos 196 muertos en total. El ejército no ha presentado pruebas de que ninguna de las embarcaciones transportara drogas.

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking? pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

El organismo de control del Pentágono declaró la semana pasada que evaluará si el ejército estadounidense siguió un marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques contra las supuestas embarcaciones de narcotráfico.

El ciclo conjunto de selección de objetivos, que consta de seis fases, incluye la intención del comandante militar, el desarrollo del objetivo, el análisis, la decisión, la ejecución y la evaluación.

La oficina del inspector general del Pentágono declaró que la revisión fue una iniciativa propia. No se investigará la legalidad de los ataques, que han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y expertos en derecho militar.

La administración Trump afirma que Estados Unidos está en guerra contra los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que acusa de ser responsables de la plaga de sobredosis fatales que azota a muchas comunidades estadounidenses.

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