Comando Sur ataca lancha en el Pacífico y mata a una persona; hay dos sobrevivientes

Las fuerzas armadas realizaron un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, dejando un saldo de una persona muerta y dos sobrevivientes, informó el Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

La operación fue anunciada a través de la red social X por el propio Comando Sur, que indicó que el operativo formó parte de la misión denominada “Lanza del Sur”, una campaña militar lanzada en septiembre de 2025 para combatir actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Según el comunicado oficial, el ataque fue autorizado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, quien ordenó una “acción cinética letal” contra una embarcación supuestamente operada por “organizaciones terroristas designadas”.

Aunque no presentan pruebas, el supuesto “análisis de inteligencia” confirmó que el buque transitaba por supuestas rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y aparentemente estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, según señaló el Comando Sur en su mensaje.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que uno de los ocupantes murió durante el operativo, mientras que otros dos sobrevivieron. Tras el enfrentamiento, la Guardia Costera de Estados Unidos activó un protocolo de búsqueda y rescate para atender a los sobrevivientes, agregó la institución militar.

Hasta el momento, Washington no ha revelado la identidad de las personas involucradas ni ha presentado evidencia pública sobre los presuntos vínculos de la embarcación con organizaciones criminales.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Una campaña militar bajo cuestionamientos

El operativo “Lanza del Sur” ha sido objeto de controversia desde su inicio debido al alto número de víctimas registradas en operaciones marítimas encabezadas por Estados Unidos en la región.

De acuerdo con cifras difundidas por el propio Southcom y reportes de agencias internacionales, la campaña acumula más de 60 ataques en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, con al menos 186 personas fallecidas. Con el más reciente incidente, medios y organizaciones críticas de la estrategia estadounidense aseguran que la cifra ya superaría las 190 muertes.

La ofensiva forma parte de la expansión de operaciones de seguridad de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, una región que Washington considera estratégica para el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

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