Dos muertos y un superviviente tras nuevo ataque de EE.UU. contra una embarcación en el Pacífico oriental

El último ataque del ejército estadounidense contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental causó la muerte de dos hombres el viernes, dejando un superviviente.

Un video publicado en redes sociales por el Comando Sur de EE.UU. muestra una imagen negra con forma de barco antes de lo que parece ser una explosión, seguida de una columna de fuego que se eleva desde el océano.

El Comando Sur declaró que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate del superviviente“.

No proporcionó detalles sobre el rescate ni sobre el estado del superviviente.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Trump aprobó una nueva estrategia antiterrorista estadounidense que establece la eliminación de los cárteles de la droga en el hemisferio occidental como la máxima prioridad del gobierno.

La campaña del gobierno de Trump de destruir presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas, incluyendo el Pacífico oriental y el mar Caribe, se ha mantenido desde principios de septiembre y ha dejado al menos 192 muertos en total.

Al mismo tiempo, Trump ha presionado a los líderes regionales para que colaboren más estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles y emprendan acciones militares contra los narcotraficantes y las bandas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional del hemisferio.

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