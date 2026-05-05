Gobierno de EE.UU. ataca otra lancha con presunta droga y mata a 2 personas

El ejército estadounidense anunció otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, que dejó dos muertos el lunes.

El Comando Sur de Estados Unidos reiteró declaraciones anteriores afirmando que había atacado a presuntos narcotraficantes en rutas de contrabando conocidas.

Publicó un video en redes sociales que muestra una embarcación navegando antes de que una explosión masiva la envolviera en llamas.

La campaña del gobierno de Trump de destruir presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde principios de septiembre y ha dejado al menos 188 muertos en total. También se han producido ataques en el Pacífico oriental.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

A pesar de la guerra con Irán, la serie de ataques se ha intensificado en las últimas semanas, lo que demuestra que las agresivas medidas del gobierno para detener lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no cesan.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos reforzó su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la operación de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y se declaró inocente.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

Sin embargo, su administración ha presentado pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

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