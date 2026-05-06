Comando Sur confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental; hay tres muertos

El Comando Sur (SOUTHCOM) confirmó la muerte de tres personas, que, sin presentar pruebas, señaló como presuntos narcoterrosistas, durante un operativo militar contra una embarcación en el Pacífico Oriental, como parte de suofensiva sostenida contra posibles redes de tráfico de drogas en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del general Francis L. Donovan. El objetivo fue un buque que, según inteligencia estadounidense, transitaba por corredores marítimos utilizados frecuentemente para el traslado de cargamentos ilícitos hacia Centroamérica y Estados Unidos.

“El buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en estas actividades”, según indicó el comando en un comunicado difundido en la red social X. La institución detalló que los tres individuos fallecidos eran hombres, aunque no proporcionó información adicional sobre su identidad o nacionalidad. Tampoco se reportaron heridos entre el personal militar estadounidense.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Intensificación de operativos en la región

El operativo en el Pacífico se produce apenas un día después de otra acción similar en el Caribe, donde murieron dos personas más. Asimismo, el SOUTHCOM ha informado de varias operaciones en semanas recientes, incluyendo un ataque el pasado 24 de abril en el que fallecieron otros dos sospechosos en el Pacífico Oriental.

Estas acciones forman parte de una campaña más amplia del Pentágono para debilitar las estructuras logísticas del narcotráfico en aguas internacionales. Funcionarios militares han señalado que el Pacífico Oriental continúa siendo una ruta clave para el traslado de drogas, particularmente mediante el uso de embarcaciones rápidas y de bajo perfil.

Si bien las autoridades estadounidenses sostienen que estos operativos buscan proteger la seguridad nacional y frenar el flujo de narcóticos, la intensificación de ataques letales ha generado cuestionamientos entre analistas y organismos internacionales sobre el uso de la fuerza en este tipo de misiones.

Según el reporte oficial difundido a través de la plataforma X, la incursión no dejó bajas ni heridos entre el personal militar de EE.UU. Crédito: Comando Sur de Estados Unidos | Cortesía

El SOUTHCOM, responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, ha reiterado que sus acciones se basan en inteligencia verificada y se ejecutan bajo marcos legales internacionales. No obstante, hasta el momento no ha ofrecido detalles adicionales sobre el contexto específico de este último operativo ni sobre posibles vínculos de los fallecidos con organizaciones criminales.

La estrategia de Washington, que se ha intensificado desde finales de 2025, busca desarticular las redes logísticas de los cárteles que utilizan lanchas rápidas y semisumergibles para burlar la vigilancia costera. Sin embargo, la frecuencia de estos ataques ha generado un clima de alta tensión en la región, especialmente por su cercanía a las costas de Colombia y Venezuela.

Desde septiembre de 2025, las autoridades han notificado más de 50 bombardeos y ataques contra embarcaciones sospechosas tanto en el Pacífico como en el sur del Caribe. Se estima que estas operaciones, calificadas por algunos sectores como ejecuciones sumarias en alta mar, han dejado un saldo de más de 150 personas muertas en menos de un año.

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