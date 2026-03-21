Detectan drones sobrevolando la base militar donde viven los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth

La guerra que inició el presidente Donald Trump en contra de Irán obligó a reforzar los controles de seguridad en todas las instalaciones militares estadounidenses para evitar cualquier amenaza y fue así cómo a través de un monitoreo de rutina se detectaron drones no identificados sobrevolando Fort McNair, la base militar donde vive Marco Rubio, secretario de Estado; y Pete Hegseth, máximo responsable del Departamento de Defensa.

De acuerdo con el diario The Washington Post, uno de los primeros medios de comunicación en publicar dicha información, al interior de las Fuerzas Armadas estadounidense ya se investiga quién podría estar detrás de esos drones, pero sobre todo si es un indicio de una posible operación bélica planeada a llevarse a cabo próximamente en represalia a los bombardeos ordenados por Washington desde el 28 de febrero en contra de varios puntos de Irán.

Debido a lo que se consideró ser una amenaza para la seguridad de Marco Rubio y Pete Hegseth, había la posibilidad de mudarlos a un sitio mejor resguardado. (Crédito: Brendan Smialowski / AP)

Varios funcionarios de la Casa Blanca consultados por el periódico bajo condición de mantener en resguardo su identidad presuntamente coincidieron en señalar que la presencia de los citados drones se registro durante una sola noche, lo cual, además obligar al reforzamiento de los controles de seguridad en el suroeste de Washington D.C., también hizo necesario celebrar una reunión de urgencia en la Casa Blanca para analizar cómo responder ante la situación y si resultaba conveniente desplazar a Marco Rubio y Pete Hegseth a otros lugares donde residir de manera temporal, lo cual terminó por descartarse.

Horas después, un portavoz de la base Fort McNair emitió un escueto comunicado donde confirmó la aparición de los drones en el espacio aéreo.

“Estamos al tanto de los avistamientos de drones reportados cerca de Fort McNair y sus alrededores. Estamos colaborando con las fuerzas del orden y otras agencias para monitorear e investigar dichos avistamientos”, indicó.

A pesar de su ubicación estratégica cerca del Capitolio y la Casa Blanca, Fort McNair no cuenta con los mismos estándares de seguridad de otras bases militares, lo cual la hace ver más vulnerable.

Cabe señalar que el ejército iraní asegura haber causado daños severos en al menos 11 bases estadounidenses segregadas en varios países del Medio Oriente, lo cual en Washington niegan rotundamente.

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