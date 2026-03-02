Hegseth afirma que se logró supuesto cambio de régimen en Irán y negó que sea una “guerra interminable”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró, de manera retórica y sin mayor sustento, que la operación militar contra Irán ha provocado un “cambio de régimen” y defendió que el conflicto “no es interminable”, aunque advirtió que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses.

En la primera conferencia de prensa de la Administración desde el inicio de la operación “Furia Épica”, Hegseth compareció junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en medio de crecientes preocupaciones sobre una escalada regional tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel.

“El régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso”, insistió.

Hegseth sostuvo que la ofensiva, iniciada el sábado y que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, representa un punto de inflexión histórico.

El jefe del Pentágono insistió en que la operación tiene una “misión clara, devastadora y decisiva”: “Destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares”.

También envió un mensaje directo a las fuerzas de seguridad iraníes y a la población: “El presidente Trump ha sido claro: ahora es su momento. Fuerzas de seguridad iraníes, elijan sabiamente”.

Hegseth rechazó comparaciones con la guerra de Irak y defendió que el conflicto tendrá límites definidos. “Esto no es Irak. Esto no es interminable. (…) Esto es todo lo contrario”, subrayó.

Afirmó que Washington intentó una salida diplomática y acusó a Teherán de “dilatar” las negociaciones para “ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles”. Según el secretario de Defensa, durante 47 años Irán ha “librado una guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos”.

Cuestionado sobre la posibilidad de tropas sobre el terreno en Irán, Hegseth respondió: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, insistiendo en que el presidente tiene “libertad” para determinar la duración y alcance de la operación.

Mientras Washington defiende que “marca los términos de esta guerra de principio a fin”, la región enfrenta un escenario de alta incertidumbre tras la caída del liderazgo iraní y la posibilidad de una prolongada inestabilidad en Oriente Medio.

Pese a ello, Donald Trump respaldó públicamente la ofensiva y aseguró que el programa de misiles iraní “estaba creciendo rápidamente y esto representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero”.

Desde la Casa Blanca, Trump estimó que la misión podría durar “de cuatro a cinco semanas”, aunque advirtió que “tenemos la capacidad de ir mucho más allá de eso”. Además, no descartó el envío de tropas terrestres si “eran necesarias”: “No me tiemblan las piernas con respecto a tropas sobre el terreno”, dijo en entrevista.

