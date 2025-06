Bob Menéndez, exsenador condenado por 16 cargos de soborno, ingresa a prisión a los 71 años

Robert Menéndez, exsenador demócrata condenado por 16 cargos de soborno, fracasó en el intento de obtener un indulto presidencial que lo librara de 11 años de condena y este día se presentó al Centro Correccional Federal Schuylkill, ubicado a 190 kilómetros al oeste de Nueva York, para iniciar su etapa de reclusión.

Los $480,000 dólares en efectivo escondidos en el closet de su vivienda y los 13 lingotes de oro valuados en $150,000 descubiertos durante una revisión ordenada por las autoridades, fueron la punta de lanza de una investigación que provocó la caída del poderoso expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Con 71 años sobre la espalda, el político de raíces cubanas deberá cumplir con la pena fijada por el juez de distrito Sidney Stein, pues todos sus intentos de apelación del fallo fracasaron de la misma manera en que sus propósitos de ser escuchado por el presidente Donald Trump en busca de un hipotético indulto bajo el argumento de ser un perseguido por la alta cúpula del Partido Demócrata.

Lo más que consiguió Menéndez fue retrasar 11 días su ingreso a prisión para poder acompañar a su esposa Nadine Arslanian para que entregara a su hijastra en el altar.

Al final de su condena, Bob Menéndez tendrá 82 años, así que su carrera política está prácticamente enterrada. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

El plazo y los recursos se le agotaron al exsenador que, aprovechándose de su posición política, ofrecía favores a poderosos empresarios extranjeros y a su vez fungía como agente encubierto del gobierno egipcio.

A su llegada a la prisión donde deberá permanecer hasta 2036, Bob Menéndez recibió el número de prisionero 67277-050 con el cual será identificado mientras permanezca en un área de seguridad mínima al interior de Centro Correccional Federal Schuylkill.

“Estoy lejos de ser un hombre perfecto. He cometido más que mi parte de errores y malas decisiones. He hecho mucho más bien que mal”, declaró en enero esperanzado en obtener la benevolencia de Donald Trump, la cual simplemente no llegó

Ahora para cerrar la investigación de las autoridades sólo queda pendiente que el 11 de septiembre Nadine Arslanian conozca su condena, pues al ser señalada por los mismos delitos que su esposo quizá reciba una sentencia similar.

