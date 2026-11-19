El presidente Donald Trump aseguró que los dos últimos años de su mandato serán “increíblemente productivos”, pese a que los demócratas asumirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero, y anticipó que utilizará su poder de veto para obligar a la oposición a negociar con la Casa Blanca.

En una entrevista con Fox News desde Shenzhen, China, el mandatario republicano sostuvo que la nueva configuración del Congreso no impedirá avanzar en su agenda y afirmó que ya ha recibido acercamientos de legisladores demócratas interesados en alcanzar acuerdos.

“He recibido llamadas de demócratas de un nivel bastante sorprendente. Nadie lo creería”, dijo Trump. “De la élite. Gente a la que he criticado mucho, porque quiero que ganen los republicanos”. El presidente consideró que su capacidad para rechazar iniciativas legislativas le permitirá mantener una posición de fuerza frente a la oposición y utilizar las diferencias políticas como mecanismo para abrir negociaciones.

“Quieren llegar a acuerdos. Tengo el poder de veto. Tengo dos poderes presidenciales muy poderosos: el poder de indulto y el poder de veto. Es muy fuerte. Aprueban todos los proyectos de ley que quieren, y yo simplemente los veto, veto, veto”, afirmó. Trump anticipó que los demócratas impulsarán propuestas relacionadas con la atención médica, pero advirtió que no aceptará automáticamente sus iniciativas y que utilizará los vetos para sentarlos a negociar con su administración.

“Me enviarán una factura sobre atención médica y diré que no. Me llamarán y nos sentaremos a hablar. Eso es lo que hago”, comentó.

El mandatario también confirmó que está dispuesto a recibir a representantes demócratas en la Casa Blanca, pese a las diferencias ideológicas y los enfrentamientos que ha mantenido con sus adversarios políticos durante los últimos meses. “Los respeto. Ganaron”, reconoció Trump al referirse a los resultados de las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre. “La política es un juego sucio. No estoy de acuerdo con todo, pero diré esto: creo que puedo hacerlo mejor en muchos aspectos”.

President Trump warned that he would use his veto power to block bills he disagrees with as Democrats prepare to take control of the House in January. He said he expects the party to negotiate with him and predicted a “unbelievably productive” two years ahead. pic.twitter.com/CyAbCe41gm — MEAWW News (@meawwcom) November 19, 2026

Trump apuesta al veto para forzar negociaciones

La estrategia anunciada por Trump coincide con el cambio de poder legislativo que se concretará el próximo 3 de enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso, después de obtener importantes victorias electorales y avanzar en territorios donde anteriormente enfrentaban dificultades.

El resultado representa un revés para los republicanos, que durante los primeros dos años del segundo mandato presidencial tuvieron el control del Congreso, pero enfrentaron dificultades para mantener el respaldo electoral en medio de cuestionamientos sobre la economía, el costo de vida y la guerra en Irán.

Trump había advertido antes de las elecciones sobre las consecuencias de una derrota republicana y llegó a afirmar que el país estaría “acabado” si los demócratas recuperaban el poder legislativo. Durante la jornada electoral, también aseguró en Truth Social que habría obtenido una victoria contundente si su nombre hubiera aparecido en las boletas.

Sin embargo, después de conocerse los resultados, el presidente reconoció el triunfo de sus adversarios y planteó que podría negociar con ellos para impulsar parte de sus prioridades.

La nueva etapa política obligará a Trump a enfrentar un Congreso que tendrá mayor capacidad para bloquear sus iniciativas, impulsar investigaciones y promover legislación contraria a sus políticas. El mandatario, quien concluirá su segundo periodo presidencial en enero de 2029, considera que el veto será una de sus principales herramientas para mantener influencia sobre la agenda legislativa y buscar acuerdos durante los dos años restantes de su administración.

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