La suerte está a punto de cambiar para algunos signos del zodiaco.

El horóscopo semanal del 16 al 22 de noviembre de 2026 anuncia una etapa de oportunidades y nuevos comienzos para tres signos que recibirán una influencia especialmente favorable de los astros.

Aries, Sagitario y Géminis serán los protagonistas de una semana en la que atreverse a salir de la rutina podría marcar la diferencia, dicen predicciones del portal Grazia Magazine.

En un reporte astrológico se explica que, durante esta semana, varios acontecimientos astrales influirán en el ánimo y las decisiones de los doce signos del zodiaco.

Uno de los más importantes será la Luna en Cuarto Creciente en Acuario, el 17 de noviembre, que favorecerá los cambios de perspectiva, la creatividad y las ganas de experimentar algo diferente.

Por otra parte, el 19 de noviembre se producirá una cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo.

Esta configuración se relaciona simbólicamente con la valentía, la determinación y el impulso para defender aquello que realmente importa.

A esto se suma la presencia de Júpiter en Leo, una posición que, dentro de la astrología, representa expansión, confianza y crecimiento.

Su influencia puede ayudar a potenciar los proyectos en los que se invierte entusiasmo y compromiso.

Finalmente, el 22 de noviembre el Sol ingresará en Sagitario, dando inicio a una temporada que invita a explorar nuevos horizontes, viajar y perseguir objetivos ambiciosos.

Y aunque todos los signos pueden experimentar cambios durante estos días, Aries, Sagitario y Géminis destacan por recibir influencias que podrían traducirse en oportunidades especialmente interesantes.

1. Aries

Para Aries, el horóscopo semanal anuncia una etapa de movimiento y expansión.

La entrada del Sol en Sagitario el 22 de noviembre activará temas relacionados con los viajes, los estudios, el crecimiento personal y los proyectos a largo plazo.

Después de un periodo en el que algunas iniciativas pudieron avanzar más lentamente de lo esperado, los nacidos bajo este signo de fuego tendrán la oportunidad de recuperar la motivación y mirar hacia nuevos horizontes.

La buena suerte podría manifestarse mediante una invitación inesperada, una propuesta laboral en otra ciudad o la posibilidad de colaborar con personas que amplíen sus perspectivas profesionales.

También será un momento favorable para quienes estén considerando comenzar un negocio, estudiar algo nuevo o apostar por una relación a distancia.

La clave estará en dejar de postergar las decisiones y dar el primer paso.

2. Sagitario

Sagitario será uno de los grandes protagonistas de esta semana. Con la llegada de la temporada de su signo el 22 de noviembre, comenzará un periodo especialmente significativo para renovar objetivos y plantearse nuevos desafíos.

La cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo del 19 de noviembre podría funcionar como un impulso para transformar una idea que lleva tiempo rondando por su mente en un proyecto concreto.

La influencia expansiva de Júpiter en Leo también invita a confiar en las propias capacidades y apostar por objetivos ambiciosos.

La suerte podría aparecer en forma de una oportunidad para emprender, lanzar una marca, desarrollar contenido digital, impartir un curso o incluso considerar una mudanza al extranjero.

Sin embargo, los astros sugieren evitar la dispersión. En lugar de intentar avanzar en demasiadas direcciones, Sagitario deberá concentrar su energía en una meta principal.

Una decisión importante durante estos días podría abrirle puertas durante el resto de su temporada zodiacal.

3. Géminis

Para Géminis, la buena fortuna llegará a través de las conexiones, las experiencias diferentes y las oportunidades que aparecen cuando se atreve a abandonar su zona de confort.

La Luna en Cuarto Creciente en Acuario del 17 de noviembre favorecerá especialmente a este signo de aire impulsándolo a cuestionar hábitos y descubrir posibilidades que anteriormente no había considerado.

Durante estos días podrían surgir invitaciones inesperadas, encuentros interesantes o contactos que ayuden a impulsar proyectos profesionales y personales.

Las redes sociales, las plataformas digitales y las actividades relacionadas con el aprendizaje también podrían convertirse en fuentes de oportunidades.

Aunque algunas experiencias puedan generar cierta incomodidad al principio, Géminis tendrá que recordar que los cambios positivos no siempre llegan por caminos conocidos.

Aceptar una invitación, asistir a un evento o participar en una reunión diferente podría convertirse en el comienzo de algo importante.