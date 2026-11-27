Si no enviaste remesas hace unos días, perdiste una excelente oportunidad. Tras una semana de terror para la moneda mexicana, este viernes recupera terreno frente al dólar, luego de que se encaminaba hacia los $20 pesos por billete verde.

Este viernes 27 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $19.55 pesos mexicanos en instituciones bancarias y en el mercado electrónico. Durante la apertura de la jornada, la divisa alcanzó los $19.54 pesos, una disminución del 0.83% respecto al precio de cierre anterior de $19.71 pesos, según datos de Dow Jones.

La cotización llega después de que el peso mexicano registrara su séptima sesión consecutiva de pérdidas durante las operaciones del jueves 26 de noviembre. En la recta final de los negocios, la moneda mexicana se ubicó en 19.7062 unidades por dólar, lo que representó una depreciación del 0.64% frente a las 19.5800 unidades del precio de referencia del miércoles.

Uno de los factores que mantiene la presión sobre el peso mexicano es la incertidumbre relacionada con el diferencial de tasas de interés entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de ambos organismos influyen en el atractivo de las inversiones denominadas en dólares y pesos, lo que puede modificar la demanda de estas divisas en los mercados internacionales.

Por su parte, Banxico informó que el tipo de cambio interbancario cerró el jueves en $19.7214 pesos por dólar. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que registra movimientos durante todo el día, el precio de cierre del jueves 26 de noviembre se ubicó en $19.71 pesos por unidad. Esta referencia permite observar la evolución de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen los bancos a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $19.7203 pesos por dólar para este viernes 27 de noviembre. Esta cotización oficial funciona como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, pero no representa necesariamente el precio disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $19.7040 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este viernes 27 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $19.3957 pesos a la compra y $19.8553 pesos a la venta. Estos valores representan referencias generales, ya que cada institución establece sus propios precios y puede modificarlos durante el día. Estas son las cotizaciones registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $18.70 pesos y venta en $20.30 pesos.

BBVA México : compra en $18.79 pesos y venta en $19.93 pesos .

: compra en $18.79 pesos y . Banco Azteca: compra en $17.80 pesos y venta en $20.29 pesos.

Banamex: compra en $19.06 pesos y venta en $20.15 pesos.

Banorte: compra en $18.50 pesos y venta en $20.00 pesos.

Scotiabank: compra en $19.10 pesos y venta en $20.20 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Scotiabank presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus dólares a esta institución. En cambio, BBVA México registra el precio de venta más bajo, lo que beneficia a quienes desean comprar divisas estadounidenses.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, las variaciones del tipo de cambio también tienen un efecto directo en el dinero que reciben sus familiares en México. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, por lo que la cantidad de pesos mexicanos entregada por cada dólar puede cambiar dependiendo del servicio utilizado. Estas son las referencias disponibles para este viernes 27 de noviembre:

Western Union: $20.12 pesos por dólar.

MoneyGram: $20.22 pesos por dólar.

Wise: $19.59 pesos por dólar.

La depreciación del peso mexicano durante siete jornadas consecutivas refleja la presión que enfrenta la divisa frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por las expectativas sobre las tasas de interés de ambos países. Para quienes envían remesas desde Estados Unidos, un dólar con mayor valor frente al peso puede representar más dinero en moneda mexicana para sus familiares, aunque este viernes se detiene la posibilidad de enviar mayor dinero al país de origen. Toma en cuenta que la cantidad final también depende de la cotización y las condiciones de cada compañía de transferencias.

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