El gobierno de Trump quiere que busques más empleos para tener los beneficios de desempleo

Perder el empleo puede representar un golpe importante para las finanzas de cualquier familia, especialmente cuando las oportunidades para conseguir otro trabajo no aparecen de inmediato. En Estados Unidos, las prestaciones por desempleo funcionan como un respaldo temporal para quienes pierden sus ingresos, pero las condiciones para recibir este apoyo podrían volverse más exigentes en los próximos meses.

El gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva regla que obligaría a las personas que solicitan o reciben beneficios por desempleo a realizar al menos cinco actividades de búsqueda de trabajo cada semana. La iniciativa del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) busca establecer un requisito mínimo para todos los estados, donde actualmente las condiciones son diferentes.

En muchos lugares se solicitan entre dos y tres búsquedas semanales. Sin embargo, algunos estados solamente exigen una actividad, mientras que otros ya tienen establecido el mínimo de cinco. Con el cambio, la administración Trump pretende que los trabajadores desempleados cumplan con un estándar nacional.

¿Qué tendrías que hacer para recibir el seguro de desempleo?

La propuesta contempla distintas actividades que podrían contar como parte de las cinco búsquedas semanales. No necesariamente tendrías que enviar cinco solicitudes de empleo a diferentes empresas. Por ejemplo, contactar a un posible empleador, registrarte en una agencia de colocación o comunicarte con un sindicato para conocer oportunidades laborales podrían considerarse actividades válidas. También se contemplan otras acciones relacionadas con la búsqueda de empleo y la preparación para regresar al mercado laboral.

Los estados tendrían cierta flexibilidad para reconocer actividades adicionales y adaptar los requisitos mediante un sistema de puntos. Bajo este mecanismo, una actividad podría sumar más de un punto, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Además, quienes soliciten los beneficios tendrían que reportar sus actividades antes de recibir cada pago semanal. De no cumplir con los requisitos aplicables, podrían perder el derecho a recibir la prestación correspondiente a esa semana.

Trabajadores advierten sobre dificultades y mayores costos

La iniciativa generó críticas entre organizaciones defensoras de los derechos laborales, que consideran que aumentar las obligaciones podría complicar el acceso a un apoyo económico necesario para quienes atraviesan un periodo sin empleo.

Michele Evermore, directora sénior de seguridad económica y transiciones laborales del Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP), advirtió que el cambio podría perjudicar a los solicitantes y generar gastos adicionales para los gobiernos estatales.

“El cambio propuesto no solo es devastador para los solicitantes que podrían no tener cinco opciones de búsqueda por cada semana que estén desempleados, sino que probablemente costará a los estados cientos de miles de dólares”, declaró Evermore a CBS News.

La especialista también señaló que muchos estados tendrían que modificar sus formularios, sistemas tecnológicos e incluso sus leyes para adaptarse a las nuevas condiciones.

Por su parte, el Departamento de Trabajo sostiene que establecer reglas uniformes ayudaría a reducir confusiones y garantizaría que las personas que reciben el apoyo mantengan una participación activa en la búsqueda de empleo.

¿Cuándo entrarían en vigor los nuevos requisitos?

Por ahora, los cambios no están aprobados y todavía no deben considerarse obligatorios. La propuesta fue publicada en el Registro Federal el martes 10 de noviembre y abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios del público. Los trabajadores, organizaciones y gobiernos estatales podrán expresar sus opiniones antes de que el Departamento de Trabajo determine si modifica o aprueba la regulación.

Mientras tanto, quienes reciben beneficios por desempleo deben continuar cumpliendo las condiciones vigentes en su estado. También conviene conservar comprobantes de las solicitudes enviadas, entrevistas y contactos con empleadores, ya que estos registros pueden ser necesarios para demostrar que se está buscando trabajo activamente.

También te puede interesar: