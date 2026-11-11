Musk garantiza que Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck tras parar su producción

El Cybertruck podría convertirse en uno de los proyectos más efímeros de Tesla. La compañía de Elon Musk ya prepara el cierre de su línea de fabricación para dar paso a una nueva generación de vehículos autónomos; mientras tanto, los compradores que todavía esperan su camioneta podrían recibir de vuelta el dinero que entregaron para reservarla.

El director ejecutivo confirmó que Tesla tendrá que reembolsar los depósitos de algunos clientes, debido a que la cantidad de pedidos supera la capacidad de producción disponible. La empresa intentará fabricar tantas unidades como sea posible antes de retirar definitivamente el modelo de su planta en Texas.

“El ritmo de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción”, escribió Musk en una publicación en redes sociales el lunes. “Intentaremos fabricar tantos como sea posible antes de cerrar la línea de producción en unos 8 meses, pero tendremos que devolver los depósitos a mucha gente“.

Tesla prepara el final del Cybertruck para 2027

La decisión forma parte de un cambio de prioridades dentro del fabricante estadounidense. La semana pasada, Musk adelantó que la producción de la camioneta eléctrica terminará a mediados de 2027, con el objetivo de aprovechar las instalaciones de Texas para incrementar la fabricación del Cybercab. Este nuevo vehículo pertenece a la apuesta de Tesla por los robotaxis, un segmento con el que busca ampliar su presencia en el transporte autónomo.

En una publicación realizada el sábado, Musk señaló que la compañía mantendría la fabricación del Cybertruck durante otros ocho o nueve meses antes de concentrarse en aumentar la producción del Cybercab.

¿El precio influyó en el futuro de la camioneta?

El elevado costo del modelo y su demanda también forman parte del debate sobre el futuro comercial del proyecto. Dan Ives, director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., declaró a CBS News que el desenlace era previsible debido al precio del vehículo y a su baja demanda. El analista también señaló que detener la producción permitirá a Musk concentrarse en la robótica y los robotaxis.

Sin embargo, el empresario rechazó que Tesla esté retirando el Cybertruck por falta de rentabilidad. En su mensaje del lunes defendió que los recursos destinados a su fabricación pueden aprovecharse mejor en otros proyectos.

“El costo de oportunidad de la complejidad del Cybertruck se ve ampliamente compensado por el valor de la producción incremental del Cybercab”, afirmó Musk.

¿Qué pasará con los depósitos de los compradores?

Tesla todavía no ha precisado cuántos clientes recibirán su dinero ni cuándo comenzarán los reembolsos. Lo que sí confirmó Musk es que algunos compradores no podrán recibir el vehículo antes del cierre de la línea de producción.

La camioneta fue presentada en 2019 con un precio inicial de 69,000 dólares. Su diseño poco convencional y las expectativas generadas alrededor de su lanzamiento la convirtieron en uno de los modelos más comentados de la industria automotriz.

“Nunca habrá otro vehículo igual”, aseguró el empresario en su publicación.

También te puede interesar: