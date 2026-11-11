Precio del dólar en México hoy, 11 de noviembre del 2026, repunta tras reporte de la inflación

Los movimientos de las principales economías del mundo pueden tener consecuencias directas en el bolsillo de millones de personas, incluso cuando sus actividades financieras se desarrollan a miles de kilómetros de distancia. Para México, el comportamiento de la moneda estadounidense representa un indicador relevante, especialmente para las familias que reciben remesas, los consumidores y quienes realizan operaciones en dólares.

Este miércoles 11 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.66 pesos mexicanos en el mercado cambiario y las operaciones electrónicas. Durante la apertura de la jornada, la divisa alcanzó los $18.61 pesos, lo que representó una disminución del 0.1% frente al precio previo de $18.63 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumuló una caída del 0.08% frente al peso mexicano. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un avance del 2.42%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 10.29%, una cifra superior al nivel de referencia del 8.33%, lo que refleja mayores fluctuaciones en el mercado cambiario.

Durante las operaciones del martes, el peso perdió terreno frente al dólar estadounidense, presionado por el fortalecimiento global de la divisa después de que Estados Unidos divulgara cifras de inflación superiores a las expectativas del mercado. La moneda mexicana registró una depreciación del 0.23%, mientras que en la recta final de los negocios llegó a negociarse en 18.6292 unidades por dólar, con un retroceso reportado del 0.55%, después de dos jornadas consecutivas de ganancias.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del martes quedó en $18.6185 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador permite observar el comportamiento de la moneda estadounidense y sirve como referencia para distintas operaciones financieras.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 10 de noviembre se ubicó cerca de los $18.61 pesos por unidad. Esta referencia puede modificarse a lo largo del día y no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este miércoles, el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), correspondiente al FIX determinado por Banxico, quedó establecido en $18.6678 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.5983 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas variaciones dependen de las políticas de cada entidad y de las condiciones del mercado. Estos son los precios de compra y venta registrados para este miércoles 11 de noviembre:

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

BBVA México: compra en $17.77 pesos y venta en $18.97 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.30 pesos y venta en $19.14 pesos.

Banamex: compra en $18.04 pesos y venta en $19.08 pesos.

y venta en $19.08 pesos. Banorte : compra en $17.40 pesos y venta en $18.95 pesos .

: compra en $17.40 pesos y . Scotiabank: compra en $18.00 pesos y venta en $19.20 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia para quienes desean vender sus divisas al banco. Por otro lado, Banorte registra el precio de venta más bajo entre las entidades incluidas en la lista.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante considerar las cotizaciones de las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Estas son las cotizaciones disponibles para este miércoles 11 de noviembre:

Western Union: $18.92 pesos por dólar.

MoneyGram: $18.97 pesos por dólar.

Wise: $18.61 pesos por dólar.

Las diferencias entre las cotizaciones bancarias y las plataformas de envío de dinero muestran cómo una misma divisa puede tener distintos valores según el tipo de operación. Para las familias mexicanas que dependen de las remesas, estas variaciones influyen directamente en la cantidad de pesos que reciben por los dólares enviados desde Estados Unidos. Por eso, se recomienda que revises y confirmes el precio de intercambio antes de realizar cualquier transacción internacional.

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