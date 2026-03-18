Proponen dar papeles a migrantes sin antecedentes en Florida: algo podría cambiar para millones en EE.UU.

En un momento en que la política migratoria en Estados Unidos parece endurecerse, una propuesta inesperada volvió a mover el debate. El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, conocido por su cercanía con el discurso de Donald Trump, planteó la posibilidad de otorgar estatus legal a migrantes sin antecedentes penales.

No se trata de una ley ni de un proyecto en marcha. Pero el hecho de que la propuesta venga de una figura asociada a posiciones duras en inmigración genera impacto (y expectativa) en millones de familias latinas que viven sin papeles en el país. “No podemos sacar a 18 millones de personas del país“, declaró, proponiendo otras maneras de abordar un tema que exige respuestas urgentes.

Qué propone el sheriff Grady Judd en Florida

Judd, sheriff del condado Polk, al este de Tampa, dijo que planea solicitar orientación más precisa a la Administración de Trump sobre qué migrantes deben ser la prioridad en la ofensiva de deportaciones del Gobierno federal.

“Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad”, destacó este lunes durante una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración de Florida, donde varios sheriffs discutieron el enfoque de las deportaciones.

Luego, el propio Judd reforzó su postura en una conferencia de prensa, donde reafirmó su posición y aclaró que sigue apoyando la política migratoria dura, pero con matices.

Grady Judd es el sheriff del condado de Polk. Crédito: Florida Sheriffs | Cortesía

Un planteo sorpresivo en boca de un vocero de la mano dura

El planteo de Grady Judd apunta a abrir una discusión que hasta ahora parecía cerrada: diferenciar entre migrantes con historial criminal y aquellos que no representan un riesgo. Según su enfoque, debería explorarse una vía para regularizar a inmigrantes que cumplan con algunos requisitos:

No tienen antecedentes penales graves.

Trabajan y viven en Estados Unidos desde hace años.

Están integrados en sus comunidades.

El mensaje rompe con la lógica dominante en muchos sectores conservadores, donde el foco suele estar puesto exclusivamente en deportaciones y control fronterizo.

Quiénes podrían beneficiarse si avanzara esta idea

Aunque no hay detalles concretos ni un plan formal, el perfil de posibles beneficiarios es claro:

Migrantes sin antecedentes penales.

Personas con años de residencia en EE.UU.

Trabajadores con empleo estable.

Padres de hijos ciudadanos estadounidenses.

En el país viven más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, según estimaciones de centros como Pew Research. Una gran parte de ellos no tiene historial criminal, lo que convierte esta propuesta en un tema sensible y relevante.

El debate que agita el 2026 en Estados Unidos

El tema migratorio sigue siendo uno de los más polarizantes en la política estadounidense. Por un lado, sectores más duros rechazan cualquier tipo de regularización, argumentando que podría incentivar la migración irregular.

Por otro lado, hay quienes sostienen que regularizar a personas sin antecedentes, que ya trabajan y pagan impuestos, podría fortalecer la economía y reducir la informalidad.

Lo que vuelve particular este caso es el origen del planteo: no viene de activistas ni de sectores progresistas, sino de un sheriff con fuerte perfil conservador.

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Qué opciones existen hoy para migrantes sin antecedentes

Actualmente, las alternativas para obtener estatus legal en Estados Unidos son limitadas y dependen de cada caso: se contemplan situaciones con TPS (Estatus de Protección Temporal) y asilo bajo condiciones específicas, así como también algunas peticiones familiares o casos enmarcados en programas especiales o ajustes puntuales.

La propuesta de regularizar migrantes sin antecedentes reabre el debate sobre el futuro de millones de familias latinas en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Para la mayoría de los migrantes sin antecedentes, no existe un camino directo para regularizar su situación. Por eso, cualquier propuesta en ese sentido genera tanta atención.

Qué puede pasar ahora

Por ahora, la propuesta de Grady Judd no tiene traducción en una iniciativa legislativa concreta. Sin embargo, el dato relevante es otro: vuelve a instalarse en el debate una idea que parecía descartada, y lo hace desde un lugar inesperado. En política migratoria, ese tipo de movimientos suele anticipar discusiones más amplias.

Para millones de latinos en Estados Unidos, el escenario sigue siendo incierto. Pero cada vez que se abre una conversación sobre posibles vías de regularización, el tema deja de ser solo político (y vuelve a tocar la vida cotidiana de quienes esperan una oportunidad para salir de la sombra).

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