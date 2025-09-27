ICE detuvo a funcionario escolar al descubrir que ha vivido ilegalmente más de 20 años en EE.UU.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron al superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines en Iowa, esto después descubrir que lleva más de 20 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia matriz de ICE, dio a conocer la detención de Ian Andre Roberts, ciudadano de Guayana, quien además de permanecer en Estados Unidos sin la documentación necesaria para acreditar su estancia, tampoco contaba con autorización para trabajar.

Lo controversial del tema es que el personaje en cuestión funge, desde julio de 2023, como el superintendente del distrito escolar público más grande de Iowa.

De hecho, en el sitio web de las Escuelas Públicas de Des Moines, se describe a Roberts como “educador de carrera” con más de dos décadas de experiencia ejerciendo la docencia y también como administrador y líder ejecutivo.

En los registros de las autoridades migratorias se indica que, gracias a una visa de estudiante, Ian Andre Roberts ingresó a Estados Unidos en 1999, pero en mayo del año pasado un juez de inmigración le dio una orden final de deportación, la cual se rehusó a obedecer.

Otro punto desfavorable para el guyanés es que, desde el 5 de febrero de 2020, existen cargos en su contra por posesión de armas.

Desde 1999, el guyanés Ian Andre Roberts había permanecido como ilegal en Estados Unidos. (Crédito: ICE via AP)

Al momento en que los agentes de ICE procedían a detenerlo mientras descendía de su automóvil, Roberts se percató de ello y optó por darse a la fuga, lo cual agrava su situación.

No obstante, con el apoyo de la Patrulla Estatal de Iowa, el extranjero carente de estatus legal fue detenido minutos más tarde.

De acuerdo con ICE, al momento de ser detenido portaba una pistola cargada, $3,000 dólares en efectivo y un cuchillo de caza de hoja fija.

A través de una declaración, Sam Olson, director de la oficina local de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en St. Paul, reconoció estar sorprendido de descubrir cómo el detenido pasó tantos años en el país y desempeñando un alto cargo sin que se detectarán sus delitos.

“Es incomprensible que este inmigrante indocumentado fuera contratado sin autorización de trabajo, una orden de deportación definitiva y un cargo previo por posesión de armas, y debería alarmar a los padres de ese distrito escolar”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Celebre periodista mexicana compara a niños perseguidos por ICE con los judíos buscados por los nazis

• Oficiales federales reprimen violentamente una protesta contra ICE en Chicago

• Estados Unidos ha repatriado a más de 109,000 personas desde enero, según Sheinbaum