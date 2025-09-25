Estados Unidos ha repatriado a más de 109,000 personas desde enero, según Sheinbaum

Estados Unidos ha repatriado a 109,000 personas desde el pasado 20 de enero, fecha en la que comenzó el segundo mandato Donald Trump, quien ha impulsado un endurecimiento de las políticas migratorias, informó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la cifra se basa en las cartas de repatriación, documento obligatorio que emite la autoridad migratoria al regresar un connacional a México. La mandataria aclaró que este número no incluye a quienes deciden regresar por su cuenta o ingresan al país por otros medios.

Repatriaciones de mexicanos

Sheinbaum destacó que, aunque se habla de millones de cruces fronterizos, los datos oficiales muestran una disminución en el número de repatriaciones respecto a administraciones anteriores. “El mayor momento fue con el expresidente Bill Clinton (1993-2001), cuando entraron a México 1.1 millones de mexicanos en un año”, señaló.

La presidenta recordó que en diciembre de 2023 se registraron hasta 15,000 encuentros fronterizos diarios, mientras que actualmente esta cifra se ubica entre 200 y 300, muchos de los cuales no corresponden a mexicanos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde el 1 de octubre de 2024, cuando comenzó el Gobierno de Sheinbaum, se ha reportado una reducción del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos. Cifras oficiales precisan que 82,049 mexicanos fueron repatriados en los últimos seis meses.

Estas estadísticas reflejan la evolución de la política migratoria en la región y el impacto de los mecanismos de control fronterizo implementados por ambas naciones.

