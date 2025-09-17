Sheinbaum exige investigación por muerte de mexicano en Chicago en redada migratoria
Sheinbaum pide a EE. UU. investigar la muerte de Silverio Villegas y proteger derechos de migrantes mexicanos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a las autoridades estadounidenses para exigir “una investigación a fondo” sobre la muerte de Silverio Villegas González, abatido en Chicago por agentes de migración cuando intentaban arrestarlo.
Sheinbaum condenó la violencia y las presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos.
“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Estamos trabajando en una nota diplomática particular sobre este caso y otros relacionados con violaciones a derechos humanos”, señaló la mandataria mexicana.
Sheinbaum destacó que los consulados mexicanos han mejorado la comunicación y el apoyo legal a los connacionales. “De hace un año a la fecha estamos en mejores condiciones y se está trabajando de manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado”, indicó.
Protección a migrantes
Sheinbaum también se refirió al caso de los padres detenidos en Chicago durante un desfile del Día de la Independencia de México, que dejó a dos menores solos en un coche y que fueron rescatados por una mujer.
La presidenta aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores busca mecanismos diplomáticos y consulares para proteger a los migrantes y expresar el desacuerdo de México con estas acciones.
El Gobierno mexicano ha subrayado su compromiso de garantizar la protección y los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, utilizando tanto el apoyo consular como la vía diplomática para exigir responsabilidades.
