Agente empuja y lanza al piso a ecuatoriana que suplicaba por su esposo detenido por ICE (Video)

Una cita migratoria en una corte de Manhattan, Nueva York, terminó convertida en un episodio de tensión y violencia. Una inmigrante ecuatoriana, madre de familia y solicitante de asilo, fue empujada con fuerza y lanzada al suelo por un agente federal delante de fotógrafos y frente a sus propios hijos.

Mónica Elizabeth Moreta llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 junto con su esposo Rubén y sus hijos.

En el incidente, ocurrido este jueves 25 de septiembre, Moreta acudió a una cita con una jueza de inmigración, pero al salir del edificio se encontró con agentes de ICE que detuvieron a su pareja, según reseña Noticias Telemundo.

“Llévenme a mí también”

En entrevista con la cadena televisiva, la ecuatoriana relató el angustiante momento. “Cuando nosotros salimos, comenzaron a agarrarnos toditos los del ICE. Nos jalonearon y les dije por qué lo llevan. A mí también (llévenme). Por qué no me llevan, entonces”, recordó la mujer.

Su desesperación quedó grabada en imágenes que muestran cómo suplicaba entre lágrimas mientras un agente la empujaba repetidamente. “Le dije: ‘¿Adónde lo llevan?’ y el agente solo me dijo: ‘Salte de aquí’”, relató. Minutos después, asegura que fue “empuja, empuja, empuja y ahí me cogió y me botó”.

En los videos difundidos se observa a Moreta gritar: “¡Llévenme a mí también. A él lo van a matar!”, mientras otro oficial le responde con frialdad: “Adiós”. Segundos después, el agente la empuja contra la pared y la mujer termina en el piso, ante los gritos de sus hijos.

“Quería abalanzarme donde ellos para que no le peguen a mi mami”, contó su hija Rosa Ortiz. Su hijo Christopher, todavía en shock, preguntó: “Por qué se lo llevan”.

Tras el altercado, Moreta fue auxiliada por sus hijos y luego llevada a la sala de emergencia por el padre Fabián Arias, activista que se encontraba en el lugar. La mujer no sufrió heridas graves, pero sí quedó con moretones y un profundo dolor emocional.

El caso provocó protestas inmediatas. Decenas de personas se concentraron afuera de la corte de inmigración en Nueva York para exigir que ICE deje de realizar arrestos dentro de los edificios judiciales y que cese el uso de tácticas consideradas abusivas por activistas.

