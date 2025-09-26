ICE arresta a inmigrante con un postoperatorio: tuvo que abandonar su auto y sus perros

Durante la mañana del jueves, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanaron el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC), en California, y arrestaron a tres jornaleros. El operativo fue denunciado por activistas y testigos que compartieron videos en redes sociales.

Entre los detenidos está Fernando Salazar, un inmigrante que enfrenta una situación especialmente delicada: hace pocos meses fue sometido a una cirugía mayor que lo mantiene en recuperación, indicó un reporte de Noticias Telemundo.

La salud del hombre ya estaba comprometida cuando ocurrió el operativo. Según activistas del PEOC, además de su postoperatorio, recientemente enfrentó la pérdida de su esposa, lo que lo dejó en una situación emocional y económica crítica.

Asimismo, en los próximos meses debía someterse a una segunda cirugía, pero el arresto ahora interrumpe todo su proceso médico.

Su camioneta y sus perros quedaron en un estacionamiento

El jueves, Fernando Salazar llegó al centro comunitario acompañado de sus dos perros. Cuando vio a los agentes intentó escapar, pero fue capturado a las 9:16 a.m., según un video de seguridad de una casa cercana.

En medio del arresto tuvo que abandonar su auto y a sus mascotas en el estacionamiento, sin posibilidad de recogerlos.

Salazar logró comunicarse con representantes del PEOC desde el centro de detención en Los Ángeles y advirtió que necesitaba con urgencia sus medicamentos.

La portavoz del centro, Claudia Bautista, lamentó lo ocurrido y pidió la liberación de los tres jornaleros detenidos. “Necesitamos ayuda. Necesitamos que liberen a los tres jornaleros”, expresó.

El PEOC, que funciona desde 1998 y se presenta como un santuario para inmigrantes trabajadores, fue señalado por activistas como un blanco injusto de operativos federales.

Durante la redada, la mayoría de los jornaleros que se encontraban en el lugar permanecieron dentro del centro, siguiendo las recomendaciones de seguridad de la organización. Horas más tarde, se reportó otro allanamiento en Chino Hills, donde cinco personas más fueron detenidas.

Te puede interesar:

· Inmigrante cubano es deportado sin previo aviso y ahora la policía de su país lo persigue

· Líderes latinos presionan al Congreso para que establezca reformas en redadas de ICE

· Inmigrante y madre de una recién nacida teme quedarse sola en EE.UU.: su esposo podría ser deportado