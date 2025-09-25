Líderes latinos presionan al Congreso para que establezca reformas en redadas de ICE

Una coalición de organizaciones líderes de derechos civiles de los latinos, envió hoy una carta a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado instando a la adopción de enmiendas cruciales para restablecer la rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria en los próximos proyectos de ley de presupuesto federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La carta insta al Comité de Asignaciones del Senado a incluir estas enmiendas en su próximo proyecto de ley de financiación e insta a ambas cámaras a garantizar que estas reformas se conserven en cualquier decisión del Congreso, informó UnidosUS en un comunicado de prensa enviado a La Opinión.

Estas enmiendas están diseñadas para restablecer la rendición de cuentas, proteger a las familias y garantizar que la aplicación de la ley migratoria respete los derechos constitucionales y el debido proceso.

La misiva se ha enviado a escasos días de que la ley de presupuesto federal expire el próximo 30 de septiembre, lo que podría implicar un cierre del gobierno.

La coalición instó por esta razón a que ambos comités soliciten “a la adopción de enmiendas cruciales para restablecer la rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria en los próximos proyectos de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Este departamento es el responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realiza las redadas contra inmigrantes.

“La comunidad de derechos civiles está profundamente alarmada y preocupada porque la escalada de deportaciones masivas por parte de la Administración Trump no solo está separando familias y debilitando la economía, sino que también está socavando los derechos fundamentales de todos en este país”, afirmó en la carta la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

Entre las enmiendas sugeridas, la carta mencionó la necesidad de proteger a los ciudadanos de los abusos de los que son víctimas, prevenir la deportación de los niños o establecer protecciones específicas para “lugares sensibles” como escuelas, lugares de culto o centros médicos.

Además, pidió prohibir el uso de máscaras a los agentes federales y exigirles portar cámaras corporales con imágenes que sean de acceso público, prohibir el uso de datos administrativos para las redadas, fortalecer la transparencia en los acuerdos de reclutamiento del ICE o garantizar el acceso de miembros del Congreso a los centros de detención para migrantes, entre otros asuntos.

Según la coalición, las “deportaciones masivas indiscriminadas” tienen un profundo impacto sobre la sociedad estadounidense, separando familias, dañando a las pequeñas empresas cuyos trabajadores son arrestados y erosionando la confianza entre los migrantes y las autoridades locales.

Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que el presidente Trump ha ido demasiado lejos con las deportaciones, y aproximadamente ocho de cada diez votantes hispanos apoyan que se centre la aplicación de la ley en las personas que cometen delitos graves, no en los inmigrantes residentes de larga data sin antecedentes penales.

“Estas enmiendas no solo son lo correcto desde el punto de vista constitucional, sino que reflejan la voluntad del público”, señala la carta, y añade: “El Congreso debería responder a este claro mandato”.

La carta también señala: “Las encuestas muestran sistemáticamente que los votantes latinos, y las mayorías de todos los partidos, desean soluciones que protejan a las familias y creen un camino hacia la ciudadanía para quienes han construido sus vidas aquí”.

“La retórica antilatina se ha convertido en un arma para crear políticas peligrosas que atacan a nuestras comunidades, privan de derechos y socavan la esencia misma de nuestra democracia”, mencionó la coalición, que además de UnidosUS está compuesta por Aquí: The Accountability Movement, Hispanic Federation, Latino Victory Project, LatinoJustice PRLDEF, League of United Latin American Citizens (LULAC), Mi Familia Vota y United Farm Workers.

