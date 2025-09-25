Juez ordena a ICE liberar a inmigrante con DACA en Nuevo México

Un juez federal ordenó la liberación de Paulo César Gamez Lira, de 27 años, beneficiario de DACA y padre de cuatro hijos estadounidenses, quien fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante 42 días.

“Estoy llena de alegría y alivio”, dijo Alejandra, esposa de Gamez Lira. “Paulo pertenece a nuestra familia, no a un centro de detención. Ha sido el momento más difícil de nuestras vidas, pero nunca perdimos la esperanza de que prevaleciera la justicia”.

Este caso fue liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nuevo México (ACLU-NM) y el bufete Singleton Schreiber, LLP, que presentaron una petición de habeas corpus en nombre del ‘Dreamer’ a principios de septiembre.

El habeas corpus es una exigencia a las autoridades federales para explicar los motivos del arresto de una persona y, de hecho, el gobierno del presidente Donald Trump no se opuso a la liberación de Gamez Lira

“La no oposición del gobierno reconoció, de hecho, que su detención era injusta”, indicó el equipo defensor en un comunicado.

Gamez Lira vive en Estados Unidos desde la infancia y trabaja como operador de una grúa para mantener a su familia. Ahora está libre tras la decisión del juez William P. Johnson.

“Nos alivia que Paulo esté finalmente con su esposa y su bebé de tres meses, pero nunca debió haber sido separado de ellos. Paulo confió en las promesas del gobierno al solicitar y obtener la protección de DACA. Su estatus legal de DACA fue ignorado, y fue detenido injustamente, como muchos otros, en este país”, dijo Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes Las Américas.

Limón Garza recordó que otros ‘Dreamers’ enfrentan una situación similar, mientras viven en un limbo migratorio.

“Su caso nos recuerda la urgente necesidad de proteger a los beneficiarios de DACA y a las familias inmigrantes de los abusos”, agregó. “Seguiremos luchando por protecciones permanentes para que familias como la de Paulo puedan vivir con la seguridad y la dignidad que merecen”.

Gamez Lira fue detenido el 13 de agosto cuando siete agentes federales, algunos con el rostro cubierto. Los oficiales rodearon su vehículo en la entrada de su casa en Horizon City, Texas, donde se encontraban dos de sus hijos.

“Estamos muy satisfechos con la rápida decisión del tribunal y deseamos que Paulo pueda regresar pronto con su familia”, expresó Marisa Ong, abogada sénior de Singleton Schreiber.

Agregó que el caso de Gamez Lira muestra cómo autoridades federales están violando el Estado de derecho en asuntos migratorios, sobre todo porque el inmigrante está protegido por el programa para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Alex Flores, también abogada sénior de Singleton Schreiber se refirió al abuso de ICE en este caso, sobre el cual no había motivo de arresto del inmigrante.

“Este resultado reafirma que las protecciones constitucionales son innegociables, y esperamos que sirva de advertencia: este tipo de abusos no serán tolerados”, indicó.

Becca Sheff, abogada sénior de la ACLU de Nuevo México, reconoció que este caso es un triunfo para aquellos protegidos con DACA.

“Este caso demuestra que el gobierno debe abstenerse de detener a los beneficiarios de DACA, y agradecemos que la rápida acción legal haya permitido que Paulo se reúna con su familia”, expuso.