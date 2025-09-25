Video muestra a ICE retener a niña autista para obligar a su padre a entregarse

“No la toquen”, se escucha a la madre de una niña que está sentada entre oficiales federales que realizan operaciones migratorias y buscaban detener al padre de la menor.

“Devuélvame a mi hija; ella nació aquí”, pidió la madre a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que perseguían al padre de la niña, quien logró ingresar a su vivienda, pero los agentes retuvieron a la menor.

“Venga aquí, señor”, se escucha a un oficial pedirle a Edwards Hip Mejía, padre de la niña, mientra se escuchan los gritos de la madre exigiendo a los agentas no tocarla.

El video fue publicado por Telemundo en la región de Nueva Inglaterra.

“Él iba manejando con mi hija a unas cuadras de aquí y me dijo: ‘Parece que alguien me está siguiendo, alguien va tras de mí'”, compartió la madre de la niña a la televisora.

En otra parte del video la madre acusa a los agentes de ICE: “Tienen a mi hija, ella tienen cinco años, ella tiene autismo”.

El padre de la niña, según la madre, logró dejar su vehículo en el estacionamiento de la vivienda, ingresó corriendo a su casa, pero la niña fue retenida por los agentes, como se observa en las imágenes.

“¿Es su hija? Venga y muéstrenos una identificación”, se escucha decir a otro de los agentes. La madre se ofrecer hacerlo en la puerta de su vivienda, pero el oficial quería que ella fuera a donde estaba la niña.

La Policía de Leominster, en Massachusetts, llegó a la vivienda y logró recuperar a la niña, fue entonces que los agentes migratorios se fueron.

Dos días después, los agentes federales volvieron a la casa del inmigrante originario de Guatemala, quien lleva viviendo 22 años en EE.UU., para detenerlo en una operativo sorpresa mientras salía de su hogar.

A pesar de la evidencia mostrada en el video de Telemundo, la subsecretaria de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rechazó que los agentes retuvieran a la niña.

“De ninguna manera. Los agentes ICE nunca utilizaron a una niña de 5 años como ‘cebo’ -qué asquerosa calumnia”, dijo en un post en X la subsecretaria. “El objetivo criminal extranjero ilegal -con detenciones previas por maltrato doméstico y estrangulamiento, entre otros cargos- ABANDONÓ a su propia hija en un coche”.

El video, sin embargo, muestra cómo los agentes no querían entregar a la niña, sino hasta que llegó la Policía local.