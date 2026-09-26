CNN queda fuera del Air Force One y Trump cuestiona su acceso a la “sagrada” Casa Blanca

La disputa entre Donald Trump y algunos de los principales medios estadounidenses sumó un nuevo capítulo: CNN no viajará en el Air Force One durante el recorrido del presidente a Knoxville, Tennessee, previsto para este sábado, y será reemplazada por Real America’s Voice News, un medio de orientación conservadora.

La decisión ocurre apenas dos días después de que un juez federal ordenara restaurar temporalmente el acceso de CNN, MS NOW y Politico a los terrenos de la Casa Blanca, después de que la administración de Trump les retirara sus credenciales.

CNN confirmó a través de su portal que la Casa Blanca bloqueó a sus periodistas del viaje.

Trump vuelve a cargar contra CNN

La nueva medida llegó acompañada de un mensaje de Trump contra los medios que han cuestionado su administración.

En una publicación, el presidente preguntó por qué los “perpetradores de NOTICIAS FALSAS” como CNN y “MSDNC” deberían tener acceso a lo que describió como un lugar “muy sagrado”: la Casa Blanca.

Trump también sostuvo que, pese a su victoria electoral, casi toda la cobertura sobre él ha sido negativa durante años.

Why should perpetrators of FAKE NEWS, like CNN and MSDNC, be allowed access to a very sacred place, the White House? Despite my big Election Win, almost 100% of “TRUMP” coverage is negative, and has been for years!



Defiant White House slaps down journalists: 'Access is a? pic.twitter.com/dirQjC7Spc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 26, 2026

El enfrentamiento no es nuevo. La semana pasada, Trump expulsó de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de publicar información falsa. La administración defendió posteriormente la decisión ante los tribunales bajo el argumento de que el acceso a la sede presidencial es un privilegio y no un derecho.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca afirmó: “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, y sostuvo que la Primera Enmienda protege el derecho de los medios a publicar, pero no les garantiza un lugar en la sala de prensa o en el grupo de periodistas que acompaña al presidente.

Un juez había ordenado restablecer el acceso

El nuevo veto a CNN adquiere relevancia porque se produce después de una resolución judicial favorable a los tres medios.

El juez federal Timothy Kelly ordenó restaurar temporalmente las credenciales de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Según la resolución, la retirada de esas credenciales probablemente vulneró derechos constitucionales relacionados con el debido proceso.

Los periodistas finalmente pudieron regresar a la Casa Blanca el jueves, aunque el conflicto no terminó ahí. CNN y MS NOW denunciaron posteriormente que sus equipos fueron impedidos de cubrir determinados momentos relacionados con la visita del presidente chino Xi Jinping.

Mientras tanto, el sistema de cobertura televisiva conjunta de la Casa Blanca también quedó afectado. Las principales cadenas habían suspendido temporalmente su participación después de que CNN fuera retirada de la rotación, en solidaridad con la cadena.

Ahora, con CNN fuera del Air Force One y reemplazada por Real America’s Voice, la pelea entre Trump y los medios vuelve a escalar y plantea nuevamente preguntas sobre cómo se determina qué periodistas pueden acompañar al presidente y cubrir sus actividades.

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