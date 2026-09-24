JD Vance filtró el dato que Trump usó para justificar el veto a la prensa

La disputa entre la administración de Donald Trump y los medios de comunicación sumó un nuevo giro después de que se revelara que JD Vance fue la fuente anónima de una información de Politico que la Casa Blanca utilizó posteriormente para justificar el veto al medio.

El dato adquiere relevancia porque el gobierno de Trump había señalado esa publicación como uno de los ejemplos de información que, según su argumento, podía afectar la seguridad nacional.

De acuerdo con The Washington Post, Vance habló en junio con periodistas durante una llamada organizada por la propia Casa Blanca. Los reporteros recibieron instrucciones de atribuir sus declaraciones a un “alto funcionario de la administración”, sin identificarlo públicamente.

Durante esa conversación, el funcionario afirmó que la posibilidad de alcanzar un acuerdo preliminar con Irán estaba entre 80% y 85%. Politico publicó posteriormente esa información atribuyéndola a un funcionario anónimo.

La Casa Blanca señaló esa nota como un problema

La administración incluyó esa publicación entre seis artículos de Politico que presentó como parte de sus argumentos para retirar al medio el acceso a la Casa Blanca.

En una carta presentada ante un tribunal federal, el gobierno sostuvo que la publicación de información sensible podía desviar recursos de la Casa Blanca y de su equipo de seguridad nacional. También afirmó que la difusión de información errónea sobre seguridad nacional podía afectar la capacidad del presidente para proteger esos intereses.

Sin embargo, la investigación citada por el medio antes citado señala que aquella información no provenía de una filtración no autorizada: fue proporcionada durante una llamada organizada por el gobierno y bajo reglas establecidas previamente para mantener anónima la identidad del funcionario.

Además, otros medios participaron en la misma llamada y difundieron información similar. Entre ellos estuvieron Associated Press, Bloomberg y CNBC, según reportes citados por medios que siguieron el caso.

Vance defendió posteriormente la decisión de Trump contra Politico, CNN y MS NOW. Según The Washington Post, argumentó que los medios todavía podían cubrir a la Casa Blanca y hablar con funcionarios, aunque ya no tendrían el mismo acceso físico al recinto.

Un juez ordena restaurar el acceso

El conflicto llegó a los tribunales después de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a la administración. Este jueves, el juez federal Timothy Kelly ordenó restaurar temporalmente las credenciales de prensa de los tres medios; sin embargo, el veto sigue en pie por parte de la administración Trump, pese a que la medida tendrá una duración inicial de 14 días, salvo que el tribunal determine otra cosa.

El caso ahora enfrenta dos argumentos contrapuestos: la Casa Blanca sostiene que puede retirar el acceso por razones relacionadas con sus reglas y la seguridad nacional, mientras los medios cuestionan la legalidad de la medida y defienden sus derechos bajo la Primera Enmienda.

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