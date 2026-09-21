Principales cadenas de TV suspenden cobertura de Trump tras veto a medios, mientras Vance lo defiende

La disputa entre la Casa Blanca y varios medios de comunicación escaló este lunes luego de que ABC, CBS, Fox News y NBC decidieran suspender la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump, en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico, cuyos periodistas perdieron el acceso a la sede presidencial.

La decisión ocurre mientras los tres medios afectados presentaron una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal en Washington, D.C., argumentando que la Casa Blanca violó sus derechos protegidos por la Primera Enmienda al retirar sus credenciales sin previo aviso ni un procedimiento que les permitiera defenderse.

El conflicto también provocó una reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calificó la medida como una grave restricción al ejercicio periodístico y cuestionó su compatibilidad con las garantías constitucionales estadounidenses.

Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8 — CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026

La Casa Blanca enfrenta una reacción de medios y organizaciones

La SIP sostuvo que el gobierno no debe utilizar el acceso a sus instalaciones como una herramienta para castigar a los medios por sus coberturas. Pierre Manigault, presidente de la organización, afirmó que “el poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que “la prensa no está para complacer al poder, sino para informar y fiscalizarlo”.

La organización también expresó preocupación porque Trump ha mencionado a The New York Times y The Washington Post al hablar de medios cuya cobertura cuestiona, aunque hasta ahora no ha anunciado que les retirará el acceso a la Casa Blanca.

El domingo, además, CNN fue excluido del grupo encargado de proporcionar la cobertura televisiva conjunta del viaje de Trump a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas.

La decisión interrumpió la rotación habitual del llamado “pool”, mediante el cual las principales cadenas comparten imágenes de los actos presidenciales con otras organizaciones periodísticas.

Vice President JD Vance on Monday defended President Trump’s decision to ban CNN, MS NOW and Politico from the White House, arguing the move does not violate the outlets’ free speech rights.



“They can still report on the Trump White House,” Vance said, arguing the administration? pic.twitter.com/jnHsgHbeC8 — CBS News (@CBSNews) September 21, 2026

Vance defiende la decisión y cuestiona la cobertura

El vicepresidente JD Vance defendió este lunes la postura de Trump y negó que el gobierno esté prohibiendo a los medios informar sobre la administración. Vance argumentó que los tres medios afectados publican una proporción muy elevada de informaciones negativas sobre el presidente.

“Debemos recordar que esos tres medios publican alrededor del 92% de las noticias sobre el Presidente de los Estados Unidos y su administración que son negativas”, afirmó antes de viajar a Greensboro, Carolina del Norte, para participar en un acto de campaña de cara a las elecciones de medio mandato.

El vicepresidente sostuvo que CNN, MS NOW y Politico todavía pueden cubrir a la Casa Blanca mediante documentos públicos, entrevistas y otras fuentes. “Aún pueden informar sobre la Casa Blanca de Trump”, dijo. “Aún pueden obtener los informes públicos. Aún pueden, por supuesto, hablar con personas dentro y fuera de la administración”.

Vance añadió que la decisión consiste en negarles “acceso especial dentro de la Casa Blanca” y acusó a los tres medios de representar una “propaganda de extrema izquierda”. Trump, por su parte, afirmó en Truth Social que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”, sino contra las “fake news’ (noticias falsas)”.

As expected, Fake News CNN, Politico (Pay back the 8 Million Dollar contribution made by the U.S. Government to keep them afloat!), and MSNOW (formerly known as MSDNC!), have brought suit to gain access to the White House, and your President, ME! They have drawn a great Judge,? pic.twitter.com/D6QY7THRNf — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2026

Medios llevan el conflicto ante un juez federal

CNN, MS NOW y Politico notificaron al gobierno que habían presentado una demanda para defender sus derechos bajo la Primera Enmienda y solicitaron recuperar sus credenciales y acceso a la Casa Blanca. “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, señalaron los medios en un comunicado conjunto.

Las organizaciones también preparan una solicitud de emergencia para que un juez restablezca su acceso mientras continúa el litigio. La SIP advirtió que el caso ocurre en un contexto que considera preocupante para la libertad de prensa en Estados Unidos, marcado por enfrentamientos entre el gobierno y organizaciones periodísticas.

La disputa podría tener sus primeros enfrentamientos legales esta misma semana, mientras las cadenas de televisión mantienen su decisión de suspender la cobertura conjunta y la Casa Blanca defiende su autoridad para determinar qué periodistas reciben acceso directo a las actividades presidenciales.

Sigue leyendo: