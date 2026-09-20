Mike Waltz respalda veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico por cobertura “negativa” y “noticias falsas”

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió el domingo la decisión del presidente Donald Trump de impedir el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, pese a las advertencias de organizaciones de libertad de prensa sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda.

“Dana, el presidente está en todo su derecho de limitar el acceso de los periodistas a las instalaciones gubernamentales, sobre todo cuando, en su opinión, no se comportan como periodistas de buena fe”, dijo Waltz a Dana Bash durante una entrevista en “State of the Union” de CNN.

La declaración se produjo mientras los tres medios afectados preparan acciones legales contra la administración y expertos constitucionales anticipan una disputa judicial sobre los límites del poder presidencial para controlar el acceso de la prensa a la Casa Blanca.

? HEATED CNN CLASH: U.N. Ambassador Mike Waltz pushed back hard on Dana Bash after she challenged President Trump’s decision to bar CNN, MS NOW and Politico reporters from White House access.



BASH: “I’m at a loss for words.”



WALTZ fired back:



“There’s a big difference?? pic.twitter.com/bRR3FGL5Fc — Commentary ?? Tom Homan (@HomanNews) September 20, 2026

La disputa llega a los tribunales

Waltz citó un fallo de la Corte Suprema de 1965, Zemel v. Rusk, para respaldar el argumento de que la libertad de expresión y publicación no implica necesariamente un derecho ilimitado para recopilar información. Sin embargo, la controversia actual se concentra en la posible discriminación por punto de vista. Trump ha dejado claro que su decisión está relacionada con coberturas que considera negativas y con su acusación recurrente de que determinados medios difunden “NOTICIAS FALSAS”.

El viernes, Trump anunció en Truth Social que CNN, MS NOW y Politico quedaban excluidos de la Casa Blanca con efecto inmediato. Los acusó de difundir “ficción y mentiras” al cubrir su presidencia y advirtió que otros medios podrían enfrentar una medida similar.

El sábado, reporteros de las tres organizaciones fueron impedidos de ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. Politico denunció además que el Servicio Secreto confiscó el pase de su reportera Cheyenne Haslett.

Organizaciones de defensa de la prensa cuestionaron la decisión. Mark Schoeff Jr., presidente del Club Nacional de Prensa, sostuvo que “la Primera Enmienda no permite que el gobierno elija qué periodistas pueden hacer su trabajo”.

Waltz pidió a los medios realizar una “profunda autocrítica” y cuestionó lo que describió como “periodismo negativo y periodismo sensacionalista”. Crédito: Jacquelyn Martin/ Archivo | AP

Medios se unen contra el veto

La Fundación para la Libertad de Prensa anticipó que los medios afectados podrían solicitar una orden judicial o una orden de restricción temporal para restablecer el acceso de sus periodistas. Adam Rose, subdirector de defensa de la organización, dijo que las acciones legales podrían presentarse en los próximos días. Conor Fitzpatrick, abogado supervisor de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, advirtió que el caso podría crear un precedente para futuras administraciones. “Una vez que abres la caja de Pandora de la censura, ya no puedes volver a cerrarla”, afirmó.

La preocupación también se extendió a otros medios. The Washington Post calificó el veto como “una clara forma de intimidación para silenciar la información”, mientras que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca afirmó que la medida “viola la Primera Enmienda”.

Pero críticos de Trump sostienen que una Casa Blanca abierta a la prensa no puede seleccionar a los periodistas con base en sus opiniones o en la valoración que el presidente haga de sus coberturas. El gobernador de Maryland, Wes Moore, resumió la preocupación demócrata al afirmar que Trump “parece tener un verdadero problema con la Constitución”.

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