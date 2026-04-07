Agentes de ICE disparan a inmigrante durante arresto en California

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este martes a un inmigrante, al que intentaban arrestar durante una parada de tráfico, en una carretera cerca de la ciudad de San José.

El inmigrante, identificado por ICE como Carlos Iván Mendoza Hernández, era acusado de ser un pandillero buscado en El Salvador, según un comunicado del director interino de ICE, Todd Lyons.

“On April 7, 2026, ICE officers were conducting a targeted vehicle stop in Patterson, CA to arrest Carlos Ivan Mendoza Hernandez, an 18th Street Gang member wanted in El Salvador for questioning in connection to a murder. As officers approached the car, the wanted gang member… https://t.co/JbkIuQAba5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 7, 2026

De acuerdo con la agencia federal, Mendoza Hernández sería un presunto miembro de la pandilla Barrio 18, que opera en Los Ángeles, y que es buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.

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“Cuando los agentes se acercaron al automóvil (para arrestarlo), el miembro de la pandilla utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente“, declaró el director interino de ICE en su comunicado.

“Siguiendo su entrenamiento, nuestros agentes dispararon en defensa propia para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público”, agregó Lyons.

El director interino del ICE agregó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) acudieron al lugar donde ocurrió el tiroteo al inmigrante salvadoreño.

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La balacera se desató cuando los agentes de ICE realizaban una parada al vehículo en el área de Patterson, en el Valle Central, con el propósito de detener al inmigrante salvadoreño

El incidente ocurre en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que comenzó en febrero, después de que los demócratas en el Congreso votaron en contra de financiar al DHS si se destinaban fondos para ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El DHS recibió fuertes críticas desde enero, después de que agentes federales que participaron en operativos de inmigración en Minneapolis estuvieron involucrados en tiroteos en los que fallecieron dos ciudadanos estadounidenses.

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Un agente de ICE mató a balazos el 7 de enero en Minneapolis a Renee Nicole Good, quien conducía su camioneta supuestamente en su dirección; mientras que el 24 de enero falleció el enfermero Alex Pretti por balazos de un agente de CBP cuando estaba inmovilizado en el suelo.

La entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que Pretti había cometido un acto de terrorismo doméstico y que estaba en posesión de un arma, afirmaciones que no fueron corroboradas por ninguna evidencia.

Noem también ofreció una versión inicial del tiroteo de Good, que fue evidenciada por el video grabado en el lugar. Además, la entonces funcionaria dijo que Good convirtió su vehículo en un arma y que intentó atropellar a un agente federal.

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Este martes, la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus informó en las redes sociales que estaba prestando asistencia en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes de ICE en su jurisdicción en Patterson.

“En este momento, podemos confirmar que ningún agente de la ley local estuvo involucrado en el incidente“, aclaró la oficina del sheriff.

No se tiene información sobre el estado de salud de Mendoza Hernández, quien fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica.

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