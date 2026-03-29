Hispano del norte de California sentenciado por acosar a una mujer

Un hispano de la localidad de Modesto, en el norte de California, fue sentenciado después de ser declarado culpable de acoso y allanamiento de morada con intención de cometer un ataque sexual, después de entrar en la casa de una mujer, dijo el fiscal de distrito y el sheriff del condado de Stanislaus.

La fiscalía del condado de Stanislaus anunció la semana pasada que Cristian Alejandro Solorio Anguiano, de 28 años, fue sentenciado a pasar en una prisión estatal seis años y ocho meses, la pena máxima permitida por la ley de California.

De acuerdo con los fiscales, Solorio Anguiano entró en la vivienda de una mujer y le chupó los dedos de los pies mientras la víctima dormía en la cama, dijeron las autoridades de Stanislaus.

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En la corte, Cristian Alejandro se declaró no culpable de los delitos, aunque todavía enfrenta cargos federales relacionados con el narcotráfico, informó la fiscalía.

La condena se derivó de lo que los fiscales describieron como una “obsesión” del hispano con una mujer en particular, que comenzó a principios de 2025.

Solorio se presentaba varias veces al día en el lugar de trabajo de la mujer, donde merodeaba en el exterior para intentar contactarla cuando se marchaba.

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“A pesar de los múltiples enfrentamientos con los empleados de la tienda, su comportamiento se intensificó“, dijeron las autoridades en las redes sociales.

El acusado invitó a la mujer varias veces y hasta le envió una carta en la que le decía que deseaba llevarla a México.

La obsesión del hispano por la mujer llegó a un nivel que el acusado dormía en su automóvil en un callejón detrás de la casa de la mujer, desde donde observaba a algunos miembros de su familia cuando salían de la vivienda, mientras vigilaba las puertas para intentar ingresar.

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El 21 de mayo de 2025, el sheriff del condado de Stanislaus dijo que Solorio irrumpió en el domicilio de la mujer en la localidad de Ceres.

“Después de que el padre de la víctima se marchó, Solorio irrumpió en la casa. La víctima se despertó y encontró a Solorio en su habitación chupándole los dedos de los pies“, dijeron los fiscales del condado de Stanislaus.

Inmediatamente, la mujer lo apartó y llamó al 911, pero también habló con el sospechoso de forma amistosa para tranquilizarlo, mientras que otros miembros de la familia que estaban en la casa entraron en la habitación de la víctima y le exigieron al sospechoso que se marchara, según dijo el fiscal.

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Los detectives de la Unidad de Víctimas Especiales utilizaron las declaraciones de la mujer y los videos de cámaras de vigilancia para localizar al sospechoso y arrestarlo por cargos de robo, acoso y agresión sexual.

De acuerdo con los fiscales, el hispano únicamente admitió que ingresó ilegalmente en la casa para contactar a la mujer.

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