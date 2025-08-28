Claire’s se reestructura: más de 290 tiendas serán cerradas

Recientemente, la cadena minorista especializada en bisutería y accesorios, Claire’s anunció el cierre de otras 290 tiendas más en medio de un proceso de bancarrota debido a un bajo rendimiento del negocio.

En el comunicado, Lawrence Berger, cofundador de Ames Watson mencionó que la cadena “ha forjado una poderosa conexión emocional con generaciones de consumidores gracias a su enfoque en la autoexpresión, la creatividad y la moda accesible”, dijo.

El pasado 20 de agosto, la tienda para jóvenes con sede principal en Hoffman Estates, Illinois en Gran Chicago informó sobre la venta de su negocio a la firma de capital privado Ames Watson por $104 millones de dólares como parte de su transición tras declararse en quiebra.

“Nos comprometemos a invertir en su futuro preservando una importante presencia minorista en Norteamérica, colaborando estrechamente con el equipo de Claire’s para garantizar una transición fluida y creando una nueva vía de crecimiento basada en nuestra amplia experiencia trabajando con marcas de consumo”, destacó parte del comunicado para sus inversionistas y clientes.

La cadena detalló a los consumidores que entre las tiendas que cerrarán están: California (25), Nueva York (18) e Illinois y Pensilvania (16 cada uno). Claire’s no es la única minorista que ha anunciado cierres este año, muchas compañías se han visto afectadas en sus ventas por los cambios de consumo debido entre otros factores a la alta inflación.

