Descubre cuáles son los mejores perfumes de mujer vendidos en Macy’s

Las fragancias femeninas ocupan un lugar central en la industria de la moda y la belleza, no solo como accesorio de estilo, sino también como símbolo de identidad. Cada año, las consumidoras buscan aromas que combinen sofisticación, durabilidad y un sello personal que las distinga.

En este escenario, Macy’s, una de las cadenas minoristas más influyentes de Estados Unidos, presentó recientemente su ranking de perfumes más vendidos. La lista reúne clásicos atemporales y propuestas modernas, reflejando cómo el mercado de las fragancias sigue evolucionando sin perder el encanto de sus grandes íconos.

Desde los elegantes diseños de Chanel y Dior hasta las apuestas innovadoras de Valentino, Carolina Herrera y Lancôme, el ranking de Macy’s confirma que los perfumes siguen siendo un artículo imprescindible. Cada aroma ofrece una experiencia sensorial distinta, capaz de acompañar estilos de vida y momentos especiales.

Perfumes más vendidos en Macy’s

Donna Born In Roma, de Valentino

Valentino destaca con Donna Born In Roma, Eau de Parfum, disponible en Macy’s entre $37 y $180, según el tamaño. Su mezcla de jazmín sambac, cachemira y vainilla celebra la esencia de Roma, mientras que el frasco refleja el diseño vanguardista Rockstud inspirado en la arquitectura italiana.

Libre, Yves Saint Laurent

Otra fragancia muy demandada es Libre, Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent, con precios entre $110 y $225. Este aroma floral y avainillado simboliza la libertad, con lavanda francesa, azahar marroquí y vainilla. Además, su frasco recargable lo convierte en una opción sustentable para quienes buscan lujo y conciencia ambiental.

Miss Dior, Dior

El clásico Miss Dior Eau de Parfum mantiene su vigencia con precios que oscilan de $60 a $225. Presenta un bouquet floral que combina rosa Centifolia, peonía y lirio de los valles. Sus notas de vainilla, sándalo y haba tonka completan un perfil elegante, acompañado por un frasco con lazo de alta costura.

Coco Mademoiselle, Chanel

Coco Mademoiselle Eau de Parfum se consolida como uno de los más buscados en Macy’s, entre $143 y $265. Esta fragancia moderna y sensual mezcla jazmín, pachulí y vetiver, evocando la audacia de Coco Chanel. Su estilo ambarado y fresco refuerza la sofisticación y el carácter atemporal de la maison francesa.

Idôle, Lancôme

Idôle, Eau de Parfum, de Lancôme, aparece como símbolo de empoderamiento y modernidad. Con precios de $34 a $157, combina cítricos, flores seductoras y almizcle blanco. Lancôme lo define como un perfume diseñado para mujeres que sueñan en grande y buscan expresar fuerza interior a través de su aroma.

La Vie Est Belle, Lancôme

Otro éxito de la casa francesa es La Vie Est Belle, Eau de Parfum, con valores entre $35 y $190. Su fórmula reúne iris, vainilla y pachulí, transmitiendo un mensaje optimista que significa “la vida es bella”. Su sistema de recarga busca reducir vidrio, cartón y plásticos en su consumo.

Miss Dior Blooming Bouquet, Dior

Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette se vende entre $49 y $188, ofreciendo frescura y ligereza. Sus notas de bergamota, peonía pastel y rosa de Damasco se complementan con almizcle blanco y cedro. La marca lo define como un perfume delicado, comparable a una segunda piel femenina.

Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian

Entre las propuestas de lujo sobresale Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, con precios de $310 a $945. Su aroma intenso combina flores, maderas y acordes ambarados. El frasco rojo brillante recuerda al cristal de Baccarat, reforzando su carácter exclusivo y su lugar en la alta perfumería internacional.

Good Girl, Carolina Herrera

Good Girl Eau de Parfum, de Carolina Herrera, mantiene su popularidad con precios de $37 a $187. Su frasco en forma de stiletto simboliza sensualidad y elegancia, mientras que su aroma mezcla cacao, haba tonka y jazmín. La marca lo presenta como un homenaje a la dualidad femenina.

Para mayor comodidad, Carolina Herrera también ofrece Good Girl Eau de Parfum Travel Spray a $37. Este formato portátil concentra la misma esencia audaz y femenina en un envase pequeño, pensado para acompañar a la mujer en cualquier ocasión, reafirmando su versatilidad en el mercado de fragancias.