Desempleo en PBS: cerca de 100 trabajadores afectados por recorte de financiación

La red de televisión pública de Estados Unidos, Public Broadcasting Service (PBS) anunció recientemente el recorte de unos 100 puestos de trabajo en los próximos meses en medio de un recorte en la financiación federal.

Al respecto, el portavoz de la cadena comentó que “en este momento sin precedentes, seguimos enfocados en lo que más importa: garantizar que nuestras estaciones miembros puedan ofrecer contenido y servicios de calidad a las comunidades de todo Estados Unidos”, destacó.

El mes pasado, PBS había anunciado también un drástico recorte en su presupuesto, además de un recorre de al menos $35 millones de dólares a las estaciones locales y sus cadenas miembros.

La cadena con sede principal en Arlington, Virginia tomó la decisión luego de que en julio se votara en el Congreso a favor de eliminar más de $1,100 millones de dólares asignados a la radiodifusión pública, este recorte deja a unas 350 estaciones de PBS sin financiamiento en medio de un momento de dificultad económica para mantenerse a flote.

Por ahora, a través de un correo electrónico se le ha notificado a uno 34 empleados de PBS que serán despedidos.

Sigue leyendo: