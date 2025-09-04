ConocoPhillips planea reducir su fuerza laboral en un 25%

La empresa internacional de energía ConocoPhillips Company anunció recientemente a través de un comunicado la decisión de reducir su fuerza laboral en un 25% debido a un proceso de reestructuración.

El gigante petrolero estadounidense con sede principal en Houston, Texas comentó que la caída del crudo ha provocado olas de recortes en el sector. El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance expresó que la mayoría de los despidos se llevarán a cabo en los próximos meses, afectando a unos 2,600 a 3,250 empleados.

Al respecto, Dennis Nuss, director de relaciones con los medios comentó que “esta decisión forma parte de un plan para ver cómo podemos ser más eficientes con los recursos que tenemos”, dijo.

ConocoPhillips es la tercera mayor petrolera de Estados Unidos; sin embargo, sus ingresos han caído durante el segundo trimestre de este año, registrando unos $2,000 millones de dólares, una de las cifras más bajas desde marzo del 2020.

Sigue leyendo: