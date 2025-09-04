El sector privado en EE.UU. agregó 54,000 empleos en agosto, según ADP

De acuerdo con un informe de la firma de procesamiento de nóminas ADP, el sector privado en Estados Unidos agregó durante el mes de agosto unos 54,000 empleos al mercado laboral.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe de ADP comentó que “el año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se ha visto afectado por la incertidumbre”, dijo.

Los datos registrados por ADP fueron inferiores a las estimaciones de los economistas quienes esperaban al menos unos 65,000 puestos de trabajo el mes anterior. “Diversos factores podrían explicar la desaceleración de la contratación, como la escasez de mano de obra, el nerviosismo de los consumidores y las disrupciones de la inteligencia artificial”, destacó Richardson.

El informe detalló que el sector de ocio y la hostelería fueron los que más sumaron con 50,000 puestos de trabajo, seguido del sector de la construcción con 16,000 empleos, servicios profesionales y empresariales 15,000, información con 7,000 puestos de trabajo registrados, minería agregó 4,000 y otros servicios 1,000 empleos.

Por otra parte, los sectores que perdieron empleos fueron comercio, transporte y servicios públicos con 17,000 puestos de trabajo menos, al igual que salud, educación con 12,000, Manufactura 7,000 empleos y las actividades financieras 2,000 empleos menos.

Las cifras de ADP se conocen un día antes de los datos oficiales por parte del Departamento de Trabajo los cuales se esperan para este viernes.

