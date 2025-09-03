Despidos en Salesforce: 4,000 trabajadores afectados por la IA, según el CEO
“Logré reequilibrar mi plantilla de apoyo la reduje de 9,000 a unas 5,000 personas”, comentó el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff
A través de un comunicado a los empleados, la empresa estadounidense de software basado en la nube, Salesforce, Inc. anunció el recorte de unos 4,000 puestos de trabajo debido a la incorporación de inteligencia artificial.
La compañía encargada de proporcionar software, aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente enfocados en ventas, servicio al cliente, automatización de marketing, análisis y desarrollo de aplicaciones indicó que la IA sustituirá a los agentes de atención al cliente.
Al respecto, el director ejecutivo Marc Benioff comentó que “si hubiéramos tenido esta conversación hace un año y usted llamara a Salesforce, habría 9,000 personas con las que interactuaría globalmente en nuestra nube de servicios, y estarían gestionando, creando, leyendo, actualizando y eliminando datos; sin embargo, hoy esas mismas interacciones siguen ocurriendo, pero el 50% son con agentes de IA y el 50% son personas”, dijo.
La empresa con sede principal en San Francisco, California señaló que la introducción de inteligencia artificial ha sido de gran ayuda ya que está ofreciendo varias herramientas a sus clientes como Agentforce.
“Logré reequilibrar mi plantilla de apoyo la reduje de 9,000 a unas 5,000 personas, porque necesito menos. Gracias a las ventajas y la eficiencia de Agentforce, hemos visto disminuir el número de casos de soporte que gestionamos y ya no necesitamos cubrir puestos de ingenieros de soporte. Hemos reubicado con éxito a cientos de empleados en otras áreas como servicios profesionales, ventas y éxito del cliente”, comentó Benioff.
Sigue leyendo:
- Las tres señales del empleo en EE.UU. que motivarían a la Fed a bajar las tasas de interés
- Aranceles de Trump ponen en un predicamento a pequeños negocios
- El gobierno federal continuará pagándoles a más de 154 mil empleados, aunque no se presenten a trabajar