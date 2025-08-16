Usa ChatGPT para generar más dinero: te damos algunas ideas

Conforme pasa el tiempo, cada vez hay más opciones de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). A pesar de ello, ChatGPT continúa siendo la más popular para muchas personas, quizás por ser una de las primeras en darse a conocer. Si sabes utilizarla, puedes generar más dinero para aumentar tus ingresos. Aquí te daremos algunas ideas para que lo logres.

Hay que recordar de que el hecho de que ChatGPT sea una herramienta de IA, no es un ente que haga magia. Los desarrolladores lo programaron para realizar búsquedas en la web a alta velocidad y encontrar respuestas óptimas con base en esa información. Para ello, tú le debes dar indicaciones precisas para que ChatGPT te ayude a hacer más dinero. En este sentido, hay muchas actividades a las que puedes dedicarte y en las que esta herramienta te puede ayudar a generar ideas que hagan mejorar tu rendimiento en el trabajo o potenciar tu negocio.

Escribe y monetiza reseñas de productos

Algunas personas tienen blogs de productos muy exitosos con los que pueden monetizar si incluyen enlaces afiliados. Si tras leer tu reseña, las personas compran tu producto, recibes una comisión.

No tienes que vender, solo compartir tu experiencia. Y gracias a ChatGPT, ya ni eso. Puedes solicitarle a la IA que escriba la reseña del producto que quieres desarrollar. Recuerda: entre más específica sea tu indicación y más detalles le agregues, quedará mucho mejor.

Y si el resumen que te proporciona no te parece suficiente, le puedes agregar tus propias palabras para que quede impecable y tal como consideres que comprarán al darle clic en tu entrada.

Genera una respuesta automática profesional

Hoy en día, más allá de la inteligencia artificial, muchas plataformas como WhatsApp, Instagram, páginas de Facebook y correos electrónicos, te permiten configurar mensajes automáticos para mejorar la eficiencia de respuesta de tu negocio.

ChatGPT todavía no tiene funcionalidades compartidas que redirijan a tus suscriptores, sin embargo, la herramienta de IA te puede ayudar a generar mensajes convincentes, respuestas automáticas y cualquier tipo de correo electrónico que quieras enviar para mantener a tus clientes tranquilos y satisfechos con la atención.

Escribe un libro electrónico

En la actualidad, cualquier persona escribe un libro. No requieres ser un experto, solo puedes compartir tus experiencias, lecciones de vida o plantear tus ideas sobre cualquier tema. La libertad de expresión no tiene límites. Y gracias a plataformas como Amazon, comercializar un libro es más sencillo que antes. Escribirlo también es sencillo con ChatGPT.

Las posibilidades con la IA son infinitas. Puedes solicitarle a ChatGPT que te ayude a crear un esquema para el desarrollo de tu libro. Es más, puedes tener libertad de escribir todas tus ideas, aunque estén inconexas y no seas muy dotado en redacción, porque al final puedes ponerlo en la herramienta y solicitarle que te lo edite de manera profesional.

Si hay partes de tu libro que estarán redactadas enteramente por la IA, puedes especificar que tengan “tu voz”. Eso sí, recuerda revisar todo el contenido, porque en ocasiones la IA puede divagar un poco o plantear cosas de las cuales no estás de acuerdo o no quieres contar.

Busca ideas para obtener de ingresos pasivos

No todos somos eruditos en los negocios. Si no tienes claro cómo generar ingresos pasivos, puedes solicitarle ayuda a ChatGPT para que te ayude a encontrar ideas para conseguir más dinero sin tanto esfuerzo con base en tus necesidades, expectativas, pasatiempos y deseos.

