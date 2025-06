Un hombre creyó ganar $68,000 por un mensaje de la lotería: solo se llevó $8

En La Opinión, hemos desarrollado un sinfín de historias extraordinarias sobre ganadores de la lotería. En su mayoría, son noticias positivas, de personas que logran cumplir sus sueños de las maneras más sorprendentes. Entre ellas, hemos dado cobertura a confusiones en las que piensan que no ganaron, cuando en realidad son nuevos millonarios. En esta ocasión, contaremos un hecho inversamente lamentable: el triste caso de un hombre que creyó ganar $68,000 y solo se llevó $8, todo por un error en un mensaje de la lotería de su país.

Dean Smethurst, un gerente de supermercado de 32 años, vivió una montaña rusa de emociones que comenzó cuando compró un boleto de la Lotería Nacional del Reino Unido el sábado 4 de mayo de 2019.

Cuatro días después, el miércoles 8, fue a verificarlo en una tienda Tesco. Allí, la cajera ingresó el número de serie y le dijo que había ganado “tres Lucky Dips”, una especie de premios que dan combinaciones aleatorias para futuros sorteos.

“El recibo decía que había ganado un premio, que la tienda no podría pagarlo y que debía contactar a Camelot inmediatamente”, comentó Smethurst a SWNS: South West News Service, un medio británico.

Para tener mayor contexto, Camelot Group es la empresa que opera la Lotería Nacional de Reino Unido. Tras el mensaje que apareció en la máquina de la tienda, los empleados incluso lo aplaudieron creyendo que había obtenido un premio mayor.

Como ya era de noche, no logró comunicarse con Camelot por teléfono. Decidió entrar al sitio web y, tras revisar los mensajes del sistema, creyó haber ganado £50,000 (más de $68,000 dólares). Emocionado, descorchó una botella de champán, comenzó a planear unas vacaciones familiares a Barbados y hasta pensó en invertir en la renovación de su casa.

“No dormí [esa noche] de la emoción”, recordó Smethurst, quien actualmente está renovando su casa de $135,000 dólares. “Mi casa está como una obra en construcción ahora mismo, así que fue lo primero en lo que decidí gastar mis ganancias”.

La realidad golpeó fuerte a la mañana siguiente. Al comunicarse con la empresa, le explicaron que el problema fue que validó su boleto durante una “pausa de sorteo”. Este es un periodo en el que los boletos no pueden comprarse ni verificarse porque el sorteo está en curso. En ese momento, el sistema emite un recibo genérico que indica contactar a Camelot, lo que puede interpretarse erróneamente como una gran victoria.

Según explicó un portavoz de Camelot a SWNS, ese mensaje genérico no significa necesariamente un premio alto.

El resultado real fue una ganancia mínima de £6 (alrededor de $8.16 dólares). Dean, decepcionado, reconoció que nunca revisó personalmente los números en su boleto.

“Estaba absolutamente destrozado”, confesó.

Aunque no hay casos documentados de alguna situación similar en los Estados Unidos, si eres amante de la lotería, es bueno que estés prevenido con los mensajes automatizados que lance la lotería de tu estado, ya que podrías recibir una noticia que te haga creer que te convertiste en el próximo millonario del sorteo, cuando en realidad tu ganancia es mucho menor. No festejes, ni mucho menos gastes un dinero que no tienes todavía antes de tiempo.

