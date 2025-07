Un hombre gana $500,000 luego de que el boleto que quería ya no estaba disponible

Seamos honestos: cuando vamos directo por alguna cosa, es muy molesto no encontrarla. Sin embargo, cuando te resignas a comprar otro artículo y te devuelve $500,000 dólares, estamos seguros de que ya no te enojaría. Eso fue lo que le pasó a un hombre que ganó la lotería con un billete que el que no iba inicialmente. Aquí su historia.

Un hombre de Tuscola County, Michigan, jamás imaginó que un pequeño cambio de planes lo llevaría a ganar medio millón de dólares. Su historia comenzó en una estación de gasolina, cuando intentó comprar un boleto de la lotería que le había llamado la atención.

Este hombre, de 57 años y quien prefirió mantenerse en el anonimato, se detuvo en la estación de servicio para adquirir un boleto del juego Triple Red 777s. Lamentablemente, al llegar al lugar descubrió que los boletos de ese juego estaban agotados. Pero en lugar de rendirse, decidió probar suerte con un boleto del juego instantáneo de los Detroit Tigers, que en ese momento también le parecía interesante.

“Fue difícil de creer cuando vi que había ganado $500,000 dólares, pero después de mirar el boleto varias veces, me dije a mí mismo que tenía que ser real”, compartió el afortunado jugador a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

Tras verificar el boleto, se dirigió nuevamente a la tienda para que la cajera lo escaneara y confirmara el premio. Ella le entregó el boleto con una sonrisa y una frase que seguro recordará por siempre.

“Parece que tienes que ir a Lansing para reclamar este premio”, compartió el hombre.

Este ganador compró su boleto en la estación de servicio Speedway, ubicada en 1001 West Caro Road, en Caro, Michigan, que se encuentra a aproximadamente 30 millas al este de Saginaw. Con el dinero de su premio, planea ayudar a su familia y realizar algunas inversiones para asegurar el futuro.

Este sorprendente giro de suerte no solo es un testimonio del azar, sino también del atractivo de los juegos de lotería. En este caso, el juego Detroit Tigers Instant Game, que fue lanzado en abril, ha otorgado más de $11 millones de dólares en premios hasta la fecha. Cada boleto de $5 dólares ofrece la oportunidad de ganar desde $5 hasta $500,000 dólares, con más de $19 millones de dólares en premios restantes. Entre ellos, se incluyen dos premios máximos de $500,000 dólares y seis premios adicionales de $2,000 dólares.

En 2024, los jugadores de la Lotería de Michigan ganaron casi $1.8 mil millones de dólares jugando juegos instantáneos, una cifra que sigue creciendo con cada sorteo.

