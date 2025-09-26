Un hombre recicló los números de un Powerball y ganó $1 millón

A veces, lo que tiramos al cajón sin pensarlo puede cambiar nuestra vida. Eso le pasó a un hombre en Illinois que, al reutilizar los números de un boleto viejo de Powerball, ganó nada menos que $1 millón de dólares.

El protagonista de esta historia, quien decidió mantenerse en el anonimato y usó el alias “Rex”, explicó a la Lotería de Illinois que no suele jugar Powerball. En realidad, él acostumbra participar en otros sorteos como el Lotto. Sin embargo, un hallazgo inesperado en su casa cambió sus planes.

“Normalmente, juego Lotto, pero esta vez encontré un viejo boleto de Powerball en el cajón y pensé en darle otra oportunidad a esos números”, comentó Rex a los funcionarios de la lotería estatal. “El premio mayor estaba altísimo, ¡más de mil millones de dólares! Sentí que no tendría muchas oportunidades de intentar ganar algo así”.

El boleto, comprado en Joe’s Tobacco and Vape & Phone Repair Shop, ubicado en West Galena Boulevard en Aurora, coincidió con cinco de los números sorteados el pasado 3 de septiembre: 3, 16, 29, 61 y 69. Esa coincidencia le aseguró un premio de un millón de dólares.

Según relató, la rutina fue bastante normal ese día. Despertó, se tomó su segunda taza de café y entonces recordó revisar los números del sorteo. Lo que vino después fue una mezcla de sorpresa, emoción y nervios.

“Tardé todo el día en asimilarlo”, confesó. “Revisé el boleto tres veces y hasta lo escaneé en la tienda donde lo compré. Esa noche casi no dormí, ¡tenía la presión altísima!”.

Rex ya tiene en mente qué hará con su nueva fortuna. Entre sus planes está comprar un auto nuevo y consentir a sus seres queridos con algunos regalos. Aunque no mencionó inversiones o ahorro, dejó claro que aprovechará el dinero para disfrutar junto a su familia.

En la mayoría de los casos, un boleto de lotería perdedor es simple basura. Sin embargo, tal como los envases de plástico se reciclan, “Rex” utilizó la misma lógica para reutilizar esos números, jugarlos y ahora convertirse en millonario. Una manera de romper probabilidades de manera extraordinaria.

