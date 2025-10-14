Amazon busca contratar a 250,000 trabajadores para la temporada de Navidad

Amazon anunció este lunes que planea contratar a 250,000 trabajadores adicionales para la temporada navideña de 2025, una cifra impresionante que refleja el crecimiento continuo de la compañía durante la época de mayor demanda. Esta contratación se lleva a cabo para cubrir el incremento de pedidos que Amazon anticipa en los meses de octubre a diciembre, que corresponden al período de compras navideñas.

Este es el tercer año consecutivo en el que Amazon realiza una contratación masiva de trabajadores para la temporada de vacaciones. La empresa ha demostrado ser una de las principales fuentes de empleo temporal durante este periodo, ofreciendo tanto puestos a tiempo completo como parcial en sus centros de distribución y en otras áreas de su vasta operación.

Además, los trabajos estacionales de Amazon se remuneran con un promedio de más de $19 dólares la hora, lo que atrae a una gran cantidad de trabajadores en busca de empleo temporal.

El anuncio de Amazon llega en un contexto algo atípico para el mercado laboral estacional de este año. Según Challenger, Gray & Christmas, la firma que analiza las tendencias de empleo, se espera que el número total de trabajos temporales para la temporada navideña sea el más bajo desde 2009. Se estima que los minoristas agregarán menos de 500,000 empleos este año, una cifra inferior a los 543,000 que se sumaron en el cuarto trimestre de 2024.

El descenso en la contratación estacional se debe a varios factores, incluyendo el aumento de los costos empresariales debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, las presiones inflacionarias y una mayor dependencia de los minoristas en la automatización de procesos. En este sentido, Amazon ha destacado por su capacidad de combinar la contratación de miles de trabajadores con el uso de tecnología avanzada en sus operaciones logísticas.

Además de los salarios atractivos, que superan los $19 dólares por hora en puestos temporales, Amazon ofrece beneficios adicionales a sus empleados regulares, como acceso a seguro médico y otros servicios. Los trabajadores a tiempo completo y parcial de la compañía disfrutan de un salario promedio de 23 dólares la hora, lo que sitúa a Amazon como un empleador competitivo en el sector de comercio electrónico y logística.

En contraste con las grandes contrataciones de Amazon, muchos otros minoristas han sido más cautelosos este año en cuanto a la contratación de personal temporal para las fiestas. Tiendas como Kohl’s y Target han anunciado que agregarán trabajadores para la temporada navideña, pero sin especificar cuántos puestos estarán disponibles.

Esta prudencia en los planes de contratación refleja un enfriamiento general en el mercado laboral, con cifras de contratación que han caído en los últimos meses. Por ejemplo, en agosto, los empleadores solo añadieron 22,000 empleos, lo que demuestra una desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo.

