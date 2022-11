Ari Borovoy podría producir el evento inaugural del Mundial de 2026 en México

En medio del arranque de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad ya analiza las opciones que están a su disposición para la ceremonia inaugural que se llevaría a cabo en el año 2026 para el Mundial que Estados Unidos, Canadá y México llevarán la batuta.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el canciller mexicano se dio a la tarea de compartir un video previo a la inauguración de la copa del mundo en el país árabe. “Pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México”, escribió el funcionario.

Cabe recalcar que este mensaje no tardó en viralizarse y llegar a oídos del cantante y productor Ari Borovoy, quien desde ya alzó la mano para formar parte de la realización de dicha ceremonia.

Pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México pic.twitter.com/4TMMEqS6SW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 20, 2022

“Canciller, usted no se preocupe por eso, nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producción de eventos en vivo. Confíe, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo“, se lee en el tweet que envió a Marcelo Ebrad.

Como resultado de su oferta, comenzaron a surgir decenas de internautas que respaldaron el trabajo de Borovoy haciendo alusión a la producción del espectáculo ’90’s Pop Tour’, evento que se encuentra a su cargo.

Canciller, usted no se preocupe por eso,nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producción de eventos en vivo. Confie, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo https://t.co/BZbxYeuxA7 — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) November 20, 2022

“Lo hacen increíble he visto en Youtube videos de los 90′s pop tours y Wao, música que vale la pena, has pensado en hacer ese tipo de show fuera de México? Porque yo iría sí o sí“, escribió un usuario, mientras que otro refutó diciendo:

“Ari, por favor, no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey, en diferentes zonas, y el sonido es espantoso. Los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario, hay quienes ven “espaldas” todo el show. Hay mil quejas”, señaló.

A pesar del revuelo que causó Ari Borovoy con su propuesta, el canciller mexicano Marcelo Ebrad se ha mantenido al margen de la polémica, ¿podría el ex integrante de OV7 ser el elegido para llevar tal carga sobre sus hombros? Solo el tiempo lo dirá.

