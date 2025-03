Mariana Ochoa niega haber amenazado a sus ex compañeros de OV7

Mariana Ochoa recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar que, contrario a lo que publicaron algunos medios, ella no amenazó a ninguno de sus ex compañeros del grupo OV7 durante el encuentro que tuvo con reporteros hace unos días.

OV7 anuncia gira de aniversario en medio de conflictos, polémicas y adeudos

Ochoa publicó un comunicado que dice: “En ningún momento he lanzado una amenaza…y me parece muy grave que algunos medios, por vender una nota, lo pongan como encabezado. Siempre he sido una persona pacífica y siempre me he dirigido con respeto hacia los demás”.

Ari Borovoy podría producir el evento inaugural del Mundial de 2026 en México

Todo comenzó cuando se dio a conocer que cuatro ex integrantes de OV7 se presentarán en el próximo concierto del 90s Pop Tour, el 21 de marzo. Mariana no fue invitada -debido a que está distanciada de Ari Borovoy, Mbalia, Kalimba y Érika Zaba-, y ante los periodistas dijo: “Estoy preparando el remolino. Pronto van a saber qué es. Parece que todo esto es un remolino. Espero poder compartirlo con ustedes el 19 de marzo. Estamos en un país de libre expresión”.

Hasta el momento no se sabe si la cantante se refiere a una canción en la que comente el conflicto de OV7 o a una obra de teatro. Ella dijo estar muy contenta de haber sido seleccionada como “Reina Aliada” para la próxima marcha Gay Pride -que se llevará a cabo el 28 de junio-, y que se siente satisfecha con sus recientes proyectos. “Hace pocos meses decidí retomar mi carrera sola. Cerré un año espectacular con tres conciertos en la Ciudad de México, pero sobre todo creando música nueva”.

Mariana Ochoa fue novia de Daniel Bisogno, quien falleció hace unos días. Ella contó en un video de TikTok que en una ocasión el conductor le pidió ir a su casa con unos amigos, y que después dejó el lugar oliendo a mariguana. Eso provocó que el equipo del programa “Ventaneando” la criticara, pero la artista también dio su opinión al respecto: “Daniel y yo sabemos de qué platicábamos, de qué nos reíamos, y Daniel lo entiende. De aquí al cielo yo le mando mis besos, mis bendiciones. Qué bueno que ya no sufre”.

Sigue leyendo: