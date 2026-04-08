Puede alcanzar $126,000 millones el costo total del tren de alta velocidad de California

A $126,000 millones de dólares se puede elevar el costo total de la construcción del tren de alta velocidad de California, proyectado para unir las ciudades de Los Ángeles y San Francisco.

De acuerdo con un reporte en la emisión de “60 Minutes”, emitido por la cadena CBS, los funcionarios del proyecto dijeron que el proyecto ya superó los $120,000 millones de dólares, y estimaron que la inversión total de la línea ferroviaria podría costar unos $126,000 millones de dólares.

El incremento representa aproximadamente el triple del precio original, que fue aprobado por los votantes del Estado Dorado en 2008, cuando la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California estimó que el proyecto tendría un costo de $45,000 millones de dólares.

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De acuerdo con políticos de California, como el gobernador Gavin Newsom, han afirmado que los votantes aprobaron inicialmente $33,000 millones de dólares para el proyecto del tren de alta velocidad.

Según funcionarios estatales, la fecha de apertura prevista para la primera fase, que va desde el condado de Kern hasta Merced, se pospuso hasta 2033, ya que la falta de financiación, los retrasos en la construcción y las constantes batallas políticas amenazan el futuro del proyecto.

La administración Trump retiró el año pasado fondos federales por $4,000 millones de dólares para el proyecto del tren de alta velocidad.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, desestimó el proyecto calificándolo de “un tren ridículo que no lleva a ninguna parte”.

Ante el aumento vertiginoso de los costos y la prolongación de los plazos de ejecución, se espera que la Legislatura de California celebre audiencias para investigar el aumento en el presupuesto del proyecto y los constantes retrasos.

El tren de alta velocidad pretende conectar Los Ángeles y San Francisco en viajes de dos horas y 40 minutos de duración.

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Con una velocidad máxima de $220 millas por hora (354 km/h), los trenes de alta velocidad de California serían los más rápidos de Estados Unidos, así como entre los más veloces del mundo.

La construcción de la línea ferroviaria comenzó en el Valle Central en 2015.

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