La representante Nancy Mace incómoda con platica de sexo durante un evento cristiano en favor de Tim Scott

Los asistentes a un desayuno cristiano organizado en Carolina del Sur para apoyar las aspiraciones del senador Tim Scott para competir por la candidatura republicana en las elecciones presidenciales del próximo año, se sintieron incómodos al escuchar una charla fuera de lugar de Nancy Mace en donde habló de sexo.

Y es que la representante estatal en la Cámara paso por alto que se encontraba en una sala repleta de cristianos que habían acudido a lo que denominaron “desayuno de oración” en favor del aspirante republicano,

Durante un momento Mace tomó la palabra al subir al podio e inexplicablemente mencionó que estuvo cerca de llegar tarde a la reunión debido a que su novio le pedía sostener relaciones sexuales.

“Cuando me desperté esta mañana a las siete, me iban a recoger a las 7:45. Patrick, mi prometido, trató de jalarme de la cintura esta mañana en la cama y yo dije: ‘No, cariño, no tenemos tiempo para eso esta mañana. Tengo que llegar al desayuno de oración y llegar a tiempo.‘ Un poco de TMI”, indicó.

Cuando Nancy Mace tomó la palabra provocó el desconcierto entre los seguidores quienes esperaban escucharla hablar de política y no de sexo. (Tasos Katopodis/Getty Images)

Mientras algunos de los presentes reían nerviosamente, la mujer de 45 años todavía se atrevió a rematar su anécdota con otra declaración más candente.

“Sé que puede esperar… Lo veré más tarde esta noche”, expresó.

Lo controvertido del incidente es que, para los cristianos conservadores, sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio es considero un pecado, algo que pasó por alto la representante de Carolina del Sur.

A pesar del incómodo momento generado Nancy Mace, la agenda de Tim Scott prosiguió y varios de los oradores invitados, como Lindsey Graham y Russell Fry le mostraron su apoyo para seguir adelante con su campaña para tratar de recortar la distancia que lo separa del expresidente Donald Trump y del gobernador de Florida Ron DeSantis quienes encabezan las preferencias del electorado republicano.

En este sentido, algunas encuestas revelan que Tim Scott ha fortalecido su imagen en las últimas semanas a la par de que la campaña de DeSantis comienza a evidenciar que pierde adeptos.

