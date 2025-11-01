Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, insultó a varios policías en un aeropuerto

Nancy Ruth Mace, la republicana que aspira a convertirse en gobernadora de Carolina del Sur, insultó a un grupo de agentes de la policía por presuntamente no resguardarla minutos antes de que abordara un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Charleston.

La conservadora de 47 años publicó un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde muestra cómo, a su llegada al aeropuerto carecía de la seguridad que debían brindarle las autoridades.

“Y para los que difunden noticias falsas: esta es la entrada que usan TODOS los miembros del Congreso en el aeropuerto. Van a escribir que los senadores Lindsey Graham y Tim Scott usan la misma entrada ¿o no?”, escribió en tono de reproche.

Un informe emitido por agentes de policía de la Autoridad de Aviación del Condado de Charleston señala que instantes después, Mace arremetió en contra de ellos argumentando que no había cumplido con su deber de resguardarla como suele hacerse con otros políticos.

“Inmediatamente empezó a insultarnos en voz alta y a hacer comentarios despectivos sobre nosotros y sobre el departamento. Repitió varias veces que éramos ‘unos malditos incompetentes’ y que ‘no se puede tratar así a un maldito representante de Estados Unidos’. Maldecía, se quejaba y gritaba por teléfono.

Tras el despegue del avión, el agente de American Airlines se acercó a nosotros y nos dijo que no podía creer su comportamiento. Dio a entender que una representante estadounidense no debería comportarse así”, describe el documento.

La republicana Nancy Mace figura entre los republicanos cuyas declaraciones han resultado bastante controversiales. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Al parecer el incidente surgió a partir de un retraso en la hora que debía arribar Nancy Mace al aeropuerto, pues, aunque su equipo de colaboradores había señalado que llegaría a las 6:30 am, terminó llegando 21 minutos después sin avisar para que la policía estuviera atenta.

Cameron Morabito, director de operaciones de Mace, difundió un comunicado justificando a su jefa bajo el argumento de que se han incrementado las amenazas en su contra y por ello la necesidad de estar más pendientes para evitar la posibilidad de un hipotético ataque orientado a causarle un daño.

“Nos vemos obligados a tomarnos muy en serio la seguridad de la congresista. Tras el asesinato de Charlie Kirk, que tuvo repercusión mundial, las amenazas contra ella no han hecho más que intensificarse. Nuestros protocolos de seguridad se basan exclusivamente en preocupaciones legítimas de seguridad, y cualquier intento de politizar esta realidad es peligroso e imprudente”, indica el texto.

Sigue leyendo:

• Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, se describe como la “Trump con tacones”

• El asesinato de Charlie Kirk detona la cancelación de legisladores en eventos públicos

• La republicana Nancy Mace afirma disfrutar ver cómo sufren los inmigrantes cuando son detenidos

• Arrestan a agresor de Nancy Mace, representante en disputa contra las mujeres transgénero