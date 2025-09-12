El asesinato de Charlie Kirk detona la cancelación de legisladores en eventos públicos

El ataque que sufrió Charlie Kirk ocurrido el miércoles durante un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, el cual le costó la vida, orilló a varios legisladores a cancelar su participación en eventos públicos, esto frente al temor de ser atacados por algún inadaptado.

El activista de 31 años recibió un disparo que impactó en su cuello provocándole una hemorragia que en cuestión de minutos le causó la muerte.

Algunos de los estudiantes congregados para escuchar al joven aliado de Donald Trump coincidieron en señalar por separado la falta de seguridad que prevalecía en el campus universitario.

A sabiendas de ello, la persona que le quitó la vida a Charlie Kirk tuvo el tiempo necesario para postrarse desde el techo de un edificio y aguardar al mejor momento para apuntar con un libre de largo alcance hacia su víctima.

Ante la muerte del activista conservador que respaldó a Donald Trump, en varios legisladores se despertó el temor de ser objetivos de nuevos atentados y por ello optaron por cancelar su participación en eventos abiertos programados con anterioridad en sus agendas.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes, pospuso su participación en un mitin programado para el domingo en Raleigh, Carolina del Norte.

Un amplio sector de estadounidenses continúa impactado por los ataques que han sufrido varios políticos en lo que va del año. (Crédito: Alex Goodlett / AP)

Por su parte, Delia Ramírez, representante por Illinois; y Sydney Kamlager-Dove, representante por California, optaron por renunciar a su idea de realizar conferencias de prensa programadas en el exterior del Capitolio y en lugar de ello ahora serán únicamente en el interior del recinto parlamentario.

Con respecto a Nancy Mace, candidata a gobernadora de Carolina del Sur anunció que, hasta nueva orden, no realizará eventos públicos y además, en los estados del país donde le sea permitido, portará un arma de fuego para proteger su integridad, esto en caso de sufrir algún tipo de ataque.

“Estoy profundamente preocupado por mi seguridad. No importa si eres republicano o demócrata, cualquier funcionario electo del país, si te expresas, tu vida corre peligro”, expresó en redes sociales.

Incluso Rubén Gallego, senador por Arizona, emitió un comunicado anunciando la cancelación de una asamblea pública que tendría lugar este fin de semana en Las Vegas, Nevada.

