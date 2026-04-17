DOJ aparta a fiscal clave en investigación contra crítico de Trump, John Brennan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) apartó a una fiscal clave en la investigación contra el exdirector de la CIA, John Brennan, en medio de crecientes presiones políticas vinculadas al entorno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por CNN, la fiscal federal de carrera Maria Medetis Long dejó de estar al frente del caso tras resistirse durante meses a acelerar la presentación de cargos contra Brennan. La decisión fue comunicada a los abogados involucrados el pasado viernes, según fuentes cercanas al proceso.

La investigación gira en torno a la evaluación de inteligencia de 2017, en la que se concluyó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016. Brennan ha sido uno de los críticos más visibles de Trump, lo que ha convertido el caso en un tema altamente sensible en el terreno político.

Según el medio citado, fiscales e investigadores habían expresado dudas sobre la solidez del caso, lo que habría motivado su cautela. Aun así, continuaron con diligencias como entrevistas a testigos y emisión de citaciones, lo que indicaba que la investigación seguía en curso, aunque sin el ritmo que algunos sectores exigían.

El relevo de Medetis Long se produce en un contexto de cambios internos en el Departamento de Justicia. Tras la salida de la exfiscal general Pam Bondi, el fiscal general interino Todd Blanche habría intensificado los esfuerzos para avanzar en casos considerados prioritarios por el presidente.

Fuentes citadas por el mismo medio señalan que funcionarios del DOJ consideraron “inaceptable” el tiempo estimado para una posible acusación, que podría extenderse por varios meses más. Esta diferencia de criterios habría sido determinante en la decisión de remover a la fiscal.

El caso también involucra acusaciones de que Brennan habría mentido al Congreso durante su testimonio sobre la interferencia rusa. En aquel momento, el exdirector de la CIA afirmó que Moscú intervino activamente en el proceso electoral, aunque evitó afirmar que existiera colusión directa con la campaña de Trump.

Investigaciones posteriores no encontraron pruebas concluyentes de conspiración entre el equipo de Trump y Rusia, aunque tampoco descartaron completamente posibles irregularidades.

Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni los representantes legales de Brennan han emitido comentarios públicos sobre el relevo.

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