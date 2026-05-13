Comerciantes de Placita Olvera luchan para salvar icónico mercado cultural en Los Ángeles

Los comerciantes de la Placita Olvera, prácticamente donde nació la ciudad de Los Ángeles, se unen para salvar el icónico lugar, que ha sido golpeado por la ausencia de turistas, con el cierre de decenas de locales.

Por más de 95 años, el área de Olvera Street, sitio donde se localiza la Placita Olvera, ha sido un lugar tradicional para vivir la cultura latina que ha sido disfrutada por generaciones.

Familias de México y de otros lugares de Latinoamérica han establecido en el lugar todo tipo de negocios para compartir su herencia cultural, como la comida, las artesanías y la música, en pleno corazón de Los Ángeles.

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Durante casi 100 años, la Placita Olvera ha dado la bienvenida a millones de turistas de todo el mundo, quienes han recorrido esta calle histórica para conocer y disfrutar de las tradiciones que ofrecen las familias latinas para mantener viva la herencia cultural.

Con el paso de los años, estos pequeños locales han pasado de una generación a otra, pero siempre con el propósito de disfrutar de las tradiciones, pese a nacer, incluso, a miles de millas de distancia de los lugares originarios de sus familias.

Sin embargo, desde la pandemia de COVID-19, muchos locatarios no lograron sobrevivir al golpe económico y tuvieron que cerrar sus negocios de forma definitiva.

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Para los comerciantes que todavía permanecen en Olvera Street, la situación también empeoró después de que estallaron las redadas contra la comunidad inmigrante, en junio de 2025, que dejaron a propietarios con el temor de ser detenidos por ICE, además de alejar a los turistas.

Locatarios de la Placita Olvera mencionaron que los visitantes no acuden a sus negocios después de que ocurrieron las manifestaciones masivas como protesta por la actividad de las agencias federales de inmigración.

Algunos comerciantes mencionaron que, antes de la pandemia, los restaurantes y algunas tiendas ofrecían sus servicios los siete días de la semana hasta las 8:00 p.m. Actualmente, casi ningún local abre todos los días y, en cierto horario, el lugar luce sin visitantes.

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Por la grave situación que atraviesan, los comerciantes de Olvera Street unieron esfuerzos y crearon una página de GoFundMe para solicitar el apoyo de la comunidad como uno de los últimos recursos que tienen para salvar la cuna de la ciudad de Los Ángeles.

Desde que comenzó la campaña, hace menos de una semana, hasta la mañana de este miércoles 13 de mayo apenas se habían registrado siete donaciones, para recaudar $750 dólares, de la meta de $500,000 dólares.

Los promotores de la campaña dijeron que las donaciones se utilizarían para cubrir los pagos de rentas atrasadas de los locales, para estabilizar pequeños negocios familiares afectados económicamente desde la pandemia y para preservar comercios que forman parte de la identidad cultural e histórica de la ciudad.

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“El objetivo principal es evitar el cierre de estos negocios históricos y mantener a Olvera Street como un mercado cultural vivo”, expresaron, en un comunicado, los promotores de la iniciativa.

La campaña destaca que Olvera Street representa una parte importante de la historia de Los Ángeles, especialmente cuando la ciudad se prepara para recibir magnos eventos, como el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, que atraen a millones de visitantes.

“La recaudación busca mantener abiertos estos negocios y proteger el patrimonio cultural de Olvera Street para residentes y futuros visitantes“, reiteraron los promotores de la campaña.

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Para conocer más sobre la iniciativa y apoyar a los comerciantes de Olvera Street, en el centro de Los Ángeles, puede consultar este enlace.

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