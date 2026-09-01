Encuentran a un bebé recién nacido abandonado en el baño de un supermercado en Nueva York

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado en el baño de mujeres de un supermercado ShopRite en White Plains, Nueva York, donde presuntamente trabajaba su madre, informaron las autoridades.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de White Plains localizaron al recién nacido el domingo dentro del baño del establecimiento, ubicado en el complejo comercial City Center.

Los oficiales proporcionaron atención médica de emergencia al bebé antes de trasladarlo a un hospital local. Las autoridades informaron posteriormente que el menor se encontraba en condición estable.

El bebé quedó bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil del condado de Westchester mientras continúa la investigación.

La Policía identificó a la presunta madre como una mujer de 32 años residente de White Plains que trabajaba en el mismo ShopRite, según información difundida por News 12.

La mujer permanece bajo custodia mientras los investigadores trabajan junto con la Unidad de Procesamientos Especiales de la Fiscalía del condado de Westchester para determinar las circunstancias del abandono.

El bebé recibió atención de emergencia

“Las circunstancias que rodean este hecho son desgarradoras y nuestros pensamientos permanecen con el bebé durante su recuperación”, señaló el Departamento de Seguridad Pública de White Plains en un comunicado.

Las autoridades también agradecieron a las personas que alertaron sobre la presencia del recién nacido y a los equipos de emergencia que participaron en la respuesta.

“Agradecemos sinceramente a la comunidad que notificó a este departamento y a los primeros respondedores que actuaron con urgencia y profesionalismo”, indicaron.

Su rápida intervención, agregaron, fue fundamental para proteger el bienestar del bebé.

Autoridades recuerdan una ley que permite entregar a un bebé de forma segura

En medio de la investigación, las autoridades recordaron la existencia en Nueva York de la Abandoned Infant Protection Act, una legislación que permite a un padre entregar legalmente a un bebé de hasta 30 días de nacido sin enfrentar cargos criminales, siempre que lo haga de manera que garantice la seguridad y el cuidado del menor.

La normativa contempla que el bebé sea dejado con una persona apropiada o en un lugar designado como refugio seguro, con la intención de garantizar que reciba protección y atención.

Entre los lugares considerados seguros se encuentran hospitales, estaciones de Policía y estaciones de bomberos. La persona responsable debe asegurarse de que alguien apropiado tenga conocimiento de dónde se encuentra el bebé.

Las autoridades señalaron que esta alternativa legal podría haber evitado las circunstancias en las que fue encontrado el recién nacido.

La Policía de White Plains y la Fiscalía del condado de Westchester continúan investigando el caso.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso que se comunique con el Departamento de Policía de White Plains al 914-422-6111.

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