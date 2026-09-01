Green Card: dos categorías avanzan más de dos años en septiembre, según el nuevo Boletín de Visas

El gobierno de Estados Unidos puso en vigencia este 1 de septiembre de 2026 las nuevas fechas que determinan qué solicitantes de residencia permanente pueden avanzar en sus trámites durante este mes.

El Departamento de Estado actualizó el Boletín de Visas de septiembre, una referencia clave para miles de inmigrantes que esperan una Green Card mediante peticiones familiares o laborales.

La actualización de septiembre resulta especialmente favorable para algunas categorías familiares, con avances que en ciertos casos superan los dos años respecto de agosto. Sin embargo, las fechas no son iguales para todos. Dependen de la categoría migratoria, el país de nacimiento del solicitante y su llamada fecha de prioridad.

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Qué cambia para obtener la Green Card desde septiembre

El Boletín de Visas establece cada mes las fechas límite que determinan qué casos pueden avanzar debido a que el número de residencias permanentes disponibles en varias categorías está limitado por ley.

Para septiembre, algunas de las modificaciones más importantes se producen entre las Green Cards patrocinadas por familiares.

En la tabla de Final Action Dates, que establece cuándo puede aprobarse definitivamente una residencia si el resto de los requisitos están cumplidos, las fechas para la mayoría de los países quedan de la siguiente manera:

F1: 22 de enero de 2020.

F2A: 22 de agosto de 2026.

F2B: 22 de agosto de 2019.

F3: 22 de octubre de 2014.

F4: 22 de octubre de 2011.

Las fechas corresponden a la columna general del Departamento de Estado, aplicable a la mayoría de los países. México, India, China y Filipinas tienen en determinadas categorías fechas diferentes debido a la elevada demanda.

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Quiénes son los inmigrantes beneficiados por los avances de septiembre

Las categorías familiares están divididas según el vínculo entre el inmigrante y la persona que lo patrocina.

F1 corresponde a hijos e hijas solteros de 21 años o más de ciudadanos estadounidenses.

F2A incluye a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes.

F2B corresponde a hijos e hijas solteros de 21 años o más de residentes permanentes.

F3 comprende a hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.

F4 corresponde a hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

USCIS explica que una persona debe comparar su fecha de prioridad con la correspondiente a su categoría y país de nacimiento para determinar si una visa de inmigrante está disponible.

Las categorías que más avanzaron respecto de agosto

El cambio más llamativo de septiembre se produce en algunas de las categorías que acumulan las esperas más largas.

En agosto, la fecha de acción final de F3 para la mayoría de los países estaba establecida en el 15 de mayo de 2012. En septiembre pasa al 22 de octubre de 2014. Esto supone un avance de aproximadamente dos años y cinco meses.

La categoría F4 también registra un movimiento considerable: pasa del 1 de septiembre de 2009 al 22 de octubre de 2011, es decir, más de dos años.

F1 avanza del 15 de diciembre de 2018 al 22 de enero de 2020, mientras que F2B pasa del 1 de enero de 2018 al 22 de agosto de 2019.

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Las nuevas fechas de septiembre para la mayoría de los países

Esta es la comparación entre agosto y septiembre de las fechas de acción final:

Comparación de las fechas de acción final de agosto y septiembre de 2026 para varias categorías familiares de Green Card en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Estas fechas corresponden a la columna denominada “All Chargeability Areas Except Those Listed”, que abarca a la mayoría de los países latinoamericanos, pero no a México.

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Qué pasa con los solicitantes de México

Los mexicanos deben consultar una columna específica porque México está entre los países que superan los límites establecidos para determinadas categorías migratorias. Para septiembre de 2026, las fechas de acción final para México son:

F1: 1 de enero de 2008.

F2A: 22 de agosto de 2025.

F2B: 15 de febrero de 2009.

F3: 1 de julio de 2001.

F4: 8 de abril de 2001.

Esto significa que los grandes avances registrados para F1, F2B, F3 y F4 en la columna general no se trasladan de la misma manera a los solicitantes nacidos en México.

F2A también mejora para esposos e hijos de residentes permanentes

La categoría F2A merece atención especial porque comprende a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes legales.

Para la mayoría de los países, la fecha de acción final pasa del 22 de julio de 2026 en agosto al 22 de agosto de 2026 en septiembre. Para México, la fecha correspondiente es el 22 de agosto de 2025.

El Departamento de Estado aplica reglas particulares en esta categoría debido a que una parte de las visas F2A está exenta del límite por país.

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Qué significa que la fecha de prioridad esté antes de la publicada

La fecha de prioridad generalmente corresponde al día en que se presentó correctamente la petición migratoria que da origen al caso. Por ejemplo, en una petición familiar puede corresponder a la fecha en que USCIS recibió el formulario I-130.

Cuando la fecha de prioridad de un solicitante es anterior a la fecha publicada para su categoría y país, puede haber un número de visa disponible para ese caso, dependiendo de cuál de las tablas corresponda utilizar y de que cumpla los demás requisitos.

USCIS advierte que los solicitantes de ajuste de estatus deben verificar cada mes cuál de las dos tablas del Boletín de Visas está autorizada para determinar cuándo pueden presentar el Formulario I-485.

Las fechas para presentar documentos también avanzan

El boletín incluye además una segunda tabla denominada Dates for Filing, utilizada para determinar cuándo determinados solicitantes pueden comenzar la etapa de presentación de documentación.

Para septiembre, las fechas generales son:

F1: 1 de febrero de 2020.

F2A: vigente para todas las fechas, identificada como “Current”.

F2B: 1 de septiembre de 2019.

F3: 1 de noviembre de 2014.

F4: 1 de noviembre de 2011.

La condición “Current” en F2A significa que, a los efectos de esa tabla, no existe una fecha límite de prioridad para presentar la documentación correspondiente.

Para quienes realizan un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, sin embargo, es fundamental verificar qué tabla autoriza USCIS para ese mes antes de enviar el I-485.

Por qué avanzaron tanto algunas fechas en septiembre

El propio Departamento de Estado dio una explicación poco habitual sobre los movimientos registrados durante los últimos meses.

La agencia señaló que la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de determinados países disminuyó como consecuencia de diferentes medidas implementadas por la administración en materia de seguridad nacional, seguridad pública y procesamiento migratorio.

Como resultado, el gobierno avanzó fechas en distintas categorías para poder utilizar los números de visas disponibles durante el año fiscal 2026. Pero el avance no necesariamente continuará.

El Departamento de Estado advirtió que podría ser necesario retroceder nuevamente algunas fechas si aumenta la demanda o cambian las medidas gubernamentales.

También señaló que determinadas categorías podrían quedar temporalmente como “Unavailable”, es decir, sin visas disponibles, si alcanzan sus límites anuales antes de que concluya el año fiscal estadounidense el próximo 30 de septiembre.

Por eso, para quienes tienen una petición pendiente de residencia permanente, septiembre puede representar una oportunidad importante para revisar nuevamente la fecha de prioridad y determinar si su caso finalmente quedó habilitado para avanzar.

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